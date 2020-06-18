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Spor

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor

Göztepe, Süper Lig’in 28.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:17:41 -
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor

Göztepe, Süper Lig’in 28. haftasında konuk olacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.


Süper Lig’in 28. haftasında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe’de hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bugün Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın ilk bölümünde hücum ve savunma varyasyonları çalışması yapan İzmir ekibi, ikinci bölümde ise taktiksel çalışma gerçekleştirdi.


Öte yandan, tedavisine devam edilen Jerome takımdan ayrı olarak çalışmalarını yaptı.

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