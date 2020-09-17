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Spor Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır
Spor

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-09-17 12:49:28 -
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde dar alanda oyun oynadı.

Göztepe'de tedavisi devam eden Stefano Napoleoni takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip saat 16.00'da hava yoluyla Malatya'ya gidecek.

Yeni Malatya Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Yeni Malatyaspor-Göztepe maçında hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

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