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Spor Göztepe, Yeni Malatyaspor deplasmanında galibiyet arayacak
Spor

Göztepe, Yeni Malatyaspor deplasmanında galibiyet arayacak

Yeniakit Publisher
2020-09-17 09:39:24 -
Göztepe, Yeni Malatyaspor deplasmanında galibiyet arayacak

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk haftasını maç fazlası ve averajla lider tamamlayan Göztepe, ikinci hafta mücadelesinde yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Ligde ilk haftada Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftanın açılış maçında galibiyet arayacak.

Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Yeni Malatyaspor-Göztepe maçı saat 20.00'de Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

Sarı-kırmızılı ekipte Stefano Napoleoni'nin sakatlığı bulunuyor.

Yeni Malatyaspor'la aynı sezon Süper Lig'e çıkan İzmir temsilciyle geride kalan 3 sezonda rakibiyle oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Rakip filelere 8 kez havalandıran Göztepe, kalesinde 11 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip Malatya deplasmanında çıktığı 3 maçta sahadan 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.

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