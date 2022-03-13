  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Göztepe Süper Lig'de 6 maçtır puan alamıyor
Spor

Göztepe Süper Lig'de 6 maçtır puan alamıyor

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda lider Trabzonspor'a 4-2 mağlup olan Göztepe'nin puan hasreti 6 müsabakaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 11:38:00 -
Göztepe Süper Lig'de 6 maçtır puan alamıyor

Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan Göztepe, ikinci devrede üst üste aldığı 4 galibiyetin ardından 6 maçta puan çıkaramadı.

Ünal Karaman ve Nestor El Maestro'dan sonra göreve gelen Stjepan Tomas yönetimindeki ilk maçta Trabzonspor'a yenilen sarı-kırmızılı ekip, 27 puanda kaldığı 29. haftada sıralamada Altay'a geçilerek 18. sıraya geriledi.

Gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, daha sonra sırasıyla İttifak Holding Konyaspor (D), Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe (D), Gaziantep FK (D), Çaykur Rizespor, VavaCars Fatih Karagümrük (D), Beşiktaş ve Adana Demirspor (D) ile karşılaşacak.

Göztepe'de dün gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Aytaç Kara ve Berkan Emir Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay