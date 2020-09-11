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Spor Göztepe, sezonu Yukatel Denizlispor maçıyla açacak
Spor

Göztepe, sezonu Yukatel Denizlispor maçıyla açacak

Yeniakit Publisher
2020-09-11 09:32:05 -
Göztepe, sezonu Yukatel Denizlispor maçıyla açacak

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2020-2021 sezonu ilk maçında yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

Geçen sezon devam ederken Leo Scwechlen'in sözleşmesini tek taraflı feshettiği Göztepe'de sezon tamamlandıktan sonra Andre Castro, Beto, Deniz Kadah, Cameron Jerome, Wallace Reis, Serdar Gürler, Kerem Atakan Kesgin, Kamil Wilczek, Celso Borges ve Hüseyin Bulut'un yanı sıra Menemenspor'da kiralık olarak forma giyen Samed Ali Kaya ile yollar ayrıldı.

İzmir temsilcisinde kaleci Göktuğ Bakırbaş Ümraniyespor'a, Yusuf Talum da Menemenspor'a kiralandı.

Transfer döneminde kaleci İrfan Can Eğribayat, Kubilay Sönmez, Burak Süleyman, Cherif Ndiaye, Brown Ideye ve Dzenan Burekovic'i kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılı ekip, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Göztepe, 2020-2021 sezonu ilk maçında yarın saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun düdük çalacağı müsabakada Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekipte Stefano Napoleoni'nin sakatlığı bulunuyor.

Göztepe'nin yarınki müsabakaya İrfan Can Eğribayat, Gassama, Titi, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Kubilay Sönmez, Tripic, Mossoro ve Brown ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.

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