Göztepe sezonu Antalyaspor maçıyla açıyor

İZMİR (AA) - Süper Lig'de geçen sezon son haftada ligde kalmayı başaran Göztepe, 2019-2020 sezonunun ilk maçında yarın Antalyaspor'u ağırlayacak.

Transfer döneminde şimdiye kadar 7 oyuncuyu kadrosuna dahil eden Göztepe, Menemenspor'dan Veli Çetin, Hatayspor'dan Murat Paluli, Galatasaray'dan Eren Derdiyok, Anderlecht'ten kiralık olarak Bubacarr Sanneh, Pendikspor'dan Batuhan Kırdaroğlu, Borussia Dortmund II'den Hüseyin Bulut ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan eski oyuncusu Leo Scwechlen'le kadrosunu güçlendirdi.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yarın saat 21.45'te Antalyaspor'u ağırlayacak Göztepe, sezona 3 puanla başlamak için mücadele edecek. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, cezası nedeniyle yarın takımın başında sahaya çıkamayacak.

Sarı-kırmızılı ekibin yarınki müsabakada Beto, Gassama, Titi, Sanneh, Berkan Emir (Leo), Serdar Gürler, Castro, Poko, Yasin Öztekin (Halil Akbunar), Deniz Kadah ve Eren Derdiyok ilk 11'iyle yer alması bekleniyor.





- Antalyaspor'la 9. randevu





Antalyaspor'la Süper Lig'de 9. kez karşılaşacak Göztepe daha önceki 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu maçlarda 10 gole imza atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 9 gol gördü. Göztepe, İzmir'deki 4 müsabakada ise sahadan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı.

Geçen sezon Antalya'da rakibine 1-0 mağlup olan Göztepe, İzmir'de ise 4-1'lik skorla galip gelmişti.





- Forma numaraları belli oldu





Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte futbolcuların 2019-2020 sezonu forma numaraları belli oldu.

Oyuncuların forma numaraları şöyle:

Beto13, Göktuğ Bakırbaş1, Eren Bilen 24, Arda Özçimen48, Hüseyin Bulut 19, Bubacarr Sanneh3, Titi4, Wallace Reis25, Cameron Jerome32, Alpaslan Öztürk5, Yasin Öztekin, 23, Serdar Gürler11, Andre Castro8, Deniz Kadah63, Andre Poko17, Berkan Emir41, Halil Akbunar7, Veli Çetin22, Murat Paluli77, Yalçın Kayan30, Kerem Atakan Kesgin15, Batuhan Kırdaroğlu54, Ege Özkayımoğlu18, Eren Derdiyok9, Leo Scwechlen55, Lamine Gassama20, Celso Borges6.