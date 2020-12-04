  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Göztepe, Kayserispor'u ağırlayacak
Spor

Göztepe, Kayserispor'u ağırlayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-04 09:40:45 -
Göztepe, Kayserispor'u ağırlayacak

İZMİR (AA) - Süper Lig'de son 2 maçını kayıpsız geçen Göztepe, 11. hafta mücadelesinde yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Ligde İzmir'de MKE Ankaragücü'nü 3-1, geçen hafta da deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek üst üste 2 galibiyet alan Göztepe, haftaya 14 puan ve averajla 8. sırada girdi.

Teknik direktör Samet Aybaba'nın göreve gelmesinin ardından Galatasaray'la 1-1, Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor ise ligde 8 puanla 18. durumda yer alıyor.

Göztepe'de Ideye Brown'ın sakatlığı bulunuyor.


- Kayserispor ile 13. randevu


Hes Kablo Kayserispor'la Süper Lig'de 12 maça çıkan Göztepe, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 14 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 10 gol gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti’nin adayı HDP’yi 3’e CHP’yi 5’e katladı
Gündem

AK Parti’nin adayı HDP’yi 3’e CHP’yi 5’e katladı

Siverek ilçesi Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'ın istifası sonrası belediye meclisinin yaptığı seçimde, AK Parti’nin adayı Ayşe Çakmak, HDP’y..
En sevilen öğretmen Hz. Muhammed’in (sav) gönülleri fetheden eğitim metotları
Eğitim

En sevilen öğretmen Hz. Muhammed’in (sav) gönülleri fetheden eğitim metotları

Gazetemiz yazarı Ali Erkan Kavaklı, bütün dünyanın tanıdığı en başarılı ve en sevilen muallim olan efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) eğitim..
ABD savunma bütçesinde Türkiye detayı! Yaptırım istediler
Dünya

ABD savunma bütçesinde Türkiye detayı! Yaptırım istediler

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi'nin Senato ve Temsilciler Meclisi kanatları, 2021 mali yılı için savunma bütçesine 740 milyar dol..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay