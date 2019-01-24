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Göztepe, Ganalı Lumor Agbenyenu'yu transfer etti

24 Ocak 2019 Perşembe 15:05
Göztepe, Ganalı Lumor Agbenyenu'yu transfer etti


İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ganalı futbolcu Lumor Agbenyenu'yu renklerine bağladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Portekiz'in Sporting takımında forma giyen Lumor Agbenyenu'nun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.

Gana Milli Takımı'nda da forma giyen 15 Ağustos 1996 doğumlu sol bek, ülkesinin Wassaman United takımının yanı sıra Portekiz'de Porto, Portimonense, Sporting ve Almanya'da 1860 Münih takımlarında mücadele etti.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 15:05
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  3. Lumor Agbenyenu
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. transfer

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