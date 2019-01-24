Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı - Yeni transfer Lumor Agbenyenu, İzmir temsilcisiyle ilk antrenmanına çıktı



İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 26 Ocak Cumartesi günü oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda dün Antalyaspor'u yenerek adını çeyrek finale yazdıran Göztepe, ligdeki Galatasaray maçının hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki idmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, hücum varyasyonlarıyla tamamlandı. Göztepe'de bugün resmi sözleşme imzalanan Lumor Agbenyenu, ilk antrenmanına çıktı.

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