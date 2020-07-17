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Spor

Göztepe, Galatasaray maçına hazır

İzmir temsilcisinde Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler’in yanı sıra Kamil Wilczek de yarın forma giyemeyecek

Yeniakit Publisher
2020-07-17 12:52:08 -
Göztepe, Galatasaray maçına hazır

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 33. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak olan Göztepe müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra yarınki karşılaşmanın taktiği üzerinde durdu.

Göztepe’de tedavileri Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler’in yanı sıra sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem ve bağlarda gerilme yaşayan Kamil Wilczek antrenmanda yer almadı.

Göztepe kara yoluyla İstanbul’a gidecek.

Yarın saat 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Göztepe maçında hakem Koray Gençerler görev yapacak.

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