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Spor

Göztepe, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

Yeniakit Publisher
2020-07-16 13:26:42 -
Göztepe, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 33. haftasında 18 Temmuz Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana pas çalışmasıyla başlayan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Galatasaray karşılaşması öncesinde bugün Kovid-19 testi olan Göztepe'de sakatlıkları bulunan Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler antrenmanda yer almadı.

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