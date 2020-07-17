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Spor

Göztepe, Galatasaray deplasmanında puan arayacak

Lige verilen aradan sonra en az puan toplayan iki ekip yarın İstanbul'da karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-07-17 09:24:34 -
Göztepe, Galatasaray deplasmanında puan arayacak

İZMİR (AA) - Süper Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra en az puan toplayan iki ekip Galatasaray ile Göztepe yarın birbirlerine rakip olacak.

Ligde en son 21. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, lige verilen aradan sonra çıktığı 6 maçta galibiyet alamadı. Bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 2 puan toplayabilen Göztepe, 33. hafta öncesinde 39 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.

Göztepe, yarın kendisi gibi lige verilen aradan sonra çıktığı 6 müsabakada galibiyeti olmayan ve bu maçlarda 2 puanı bulunan Galatasaray'a konuk olacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada hakem Koray Gençerler düdük çalacak.

Göztepe'de Galatasaray maçı öncesinde Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler'in sakatlıkları bulunuyor.

Müsabaka için son çalışmasını bugün İzmir'de yapacak sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra kara yoluyla İstanbul'a hareket edecek.

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