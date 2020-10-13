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Spor Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
Spor

Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

Yeniakit Publisher
2020-10-13 14:17:58 -
Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda, önceki gün Menemenspor ile oynanan hazırlık maçında uzun süre forma giyen oyuncular kuvvet koşusu yaptı.

Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu, takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet, antrenmandan önce dün hayatını kaybeden Göztepe'nin efsane isimlerinden Nevzat Güzelırmak'ın fotoğrafının bulunduğu pankart açtı.

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