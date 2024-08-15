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Spor Göztepe-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Spor

Göztepe-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-15 13:42:00 - 2024-08-15 13:50:36
Göztepe-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig 2. hafta mücadelesini Ankara bölgesi hakemlerinden Kadir Sağlam’ın yöneteceği açıklandı.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’de başlayacak olan karşılaşmanın hakem kadrosu belli oldu. Bu zorlu mücadeleyi Ankara bölgesi hakemlerinden Kadir Sağlam’ın yöneteceği açıklandı. Sağlam’ın yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ve Ogün Kamacı yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak.

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