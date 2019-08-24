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Göztepe erken S.O.S verdi

Deplasmanda dün Beşiktaş’a da kaybederek sezona oldukça kötü başlayan Göztepe’de, takımın ortaya koyduğu performans camianın tepkisini çekti.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:29
Göztepe erken S.O.S verdi

Deplasmanda dün Beşiktaş’a da kaybederek sezona oldukça kötü başlayan Göztepe’de, takımın ortaya koyduğu performans camianın tepkisini çekti.


Geçtiğimiz sezon son maçta MKE Ankaragücü’nün yenerek ligde kalan ve bu sezona daha büyük hedeflerle başlayan Göztepe, iki haftası geride kalan yeni sezonda hayal kırıklığı yaşıyor. Sezonun ilk maçında kendi taraftarı önünde Antalyaspor’a kaybederek sezona puansız merhaba diyen İzmir temsilcisi, 2. hafta müsabakasında, Beşiktaş deplasmanından da 3-0 mağlup ayrılarak taraftarlarını mutlu edemedi. İki hafta sonunda puanı bulunmayan sarı-kırmızılı takımın ortaya koyduğu performans camianın da tepkisini topladı.



Gole hasret


Süper Lig’de geride kalan 2 haftada 0 çekerek taraftarlarını üzen Göztepe, bu müsabakalarda gol atma sevinci de yaşayamadı. Her iki karşılaşmada da gol pozisyonuna dahi girmekte zorlanan İzmir ekibi; Antalyaspor’a 1-0, Beşiktaş’a ise 3-0 kaybetti. Yeni sezonda golle buluşamayan Göztepe, bu karşılaşmalarda ise kalesinde gördüğü 4 gole engel olamadı. Öte yandan Beşiktaş maçının devre arasında oyundan çıkan Eren Derdiyok’un sakatlığının olduğu, durumunun birkaç gün içerisinde netlik kazanacağı belirtildi.



Yeniler kadroya bile giremedi


Göztepe’nin transfer döneminde kadrosuna kattığı 3 isim, Teknik Direktör Tamer Tuna tarafından maç kadrosuna alınmadı. Bu sezon kadroya katılan isimlerden Leo, Sanneh ve Eren bu hafta da müsabakaya ilk 11’de başlarken, yedek kulübesinde ise yeni transferlerden yalnızca Batuhan oturdu. Sarı-kırmızılıların bu sezon kadrosuna dahil ettiği Murat Paluli, Veli Çetin ve Hüseyin Bulut ise Beşiktaş maçı kadrosunda kendilerine yer bulamadı.



Taraftardan transfer isyanı


Göztepe’nin deplasmanda Beşiktaş’a kaybetmesinin ardından sarı-kırmızılı futbolseverler sosyal medya üzerinden hem futbolculara hem de yönetime tepki gösterdi. Yönetime transfer çağrısında bulunan taraftarlar, takviye yapılmazsa bu sezon kendileri açısından çok zor geçeceği görüşünde birleşti. Sarı-kırmızılı futbolseverler, iki haftadır beklentilerin çok altında performans gösteren futbolcuları da sert bir dille eleştirdi. Öte yandan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, transferin gündemde olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü belirtti.



Tarih tekerrür etti


Süper Lig’de 3. sezonunu geçiren Göztepe, bu sezon da ilk iki haftada galibiyet alma başarısı gösteremedi. 2017-2018 sezonunun ilk 2 haftasından 1 puan çıkaran İzmir ekibi, tıpkı bu sezon gibi geçen sezonun ilk 2 haftasından galibiyet çıkarmayı başaramamıştı.


Göztepe önümüzdeki hafta Ege derbisinde Yukatel Denizlispor’u ağırlayacak.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:29
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