Göztepe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi

Süper Lig'in 21. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Göztepe, takımları Yeni Malatya Stadyumu'nda karşılaştı. İlk yarının 1-1 berabere bittiği maçın ikinci yarısında Göztepe öne geçerek Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

7. dakikada Yeni Malatyaspor Mustafa Eskihellaç'ın golüyle öne geçti. Hızlı hücumda Kenan Özer'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Mustafa sağ çaprazda ceza sahasına girdi ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Mustafa Eskihellaç, uzak köşeye çok güzel vurarak topu ağlarla buluşturdu: 1-0

13. dakikada Göztepe'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Sadık Çiftpınar, elle oynayınca maçın hakemi penaltıyı gösterdi.

15. dakikada Göztepe Berkan Emir ile beraberliği buldu. Göztepe'nin kazandığı penaltıda topun başına geçen Berkan Emir, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi ve maça eşitlik geldi: 1-1

17. dakikada Göztepe'de sağ kanattan ceza sahasına doğru yerden gönderilen topa Ndiaye penaltı noktası üzerinde gelişine vurdu, kaleci Ertaç Özbir, gole izin vermedi.

22. dakikada Göztepe'de Kerim Alıcı'nın sağ kanattan ortasında Halil Akbunar, topa doğru hareketlendi ve kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. Sonrasında yapılan VAR incelemesi ile ofsayt kararı verildi ve gol iptal edildi.

48. dakikada Göztepe'de Nwobodo sol kanatta çok iyi çalımlarla hücuma çıktı ve topu Halil ile buluşturdu. Halil'in içeriye çevirdiği topu kaleci Sertaç kontrol etmeye çalışırken top ağlarla buluştu. Ancak sonrasında yapılan VAR incelemesiyle gol iptal edildi.

63. dakikada Yeni Malatyaspor'da Mounir Chouiar, sol kanatta aldığı topla merkeze doğru yöneldi ve önünü boşaltarak çok sert vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

73. dakikada Göztepe'de öne geçti. Nwobodo sol kanatta topla birlikte çok iyi hücuma çıktı, ceza sahasına girmeden yerden ortasını yaptı. Lourency, iyi takip ederek topu ağlarla buluşturdu: 2-1

76. dakikada Yeni Malatyaspor'da Chouiar, ara pası ceza sahası sağ çaprazda kontrol etti ve şutunu çekti ancak top kaleye paralel olarak gitti ve dışarıya çıktı.

Karşılaşma 2-1 rakip takımın üstünlüğü ile sona erdi.

"Galibiyeti hak ettik"

Göztepe teknik direktörü Nestor El Maestro galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok baskılı bir oyun oynandığını belirterek, "Biz bugün gerçekten iyi oynadık ve iyi olan taraftık, bu anlamda galibiyeti hak ettik. Çok kıl payı olan ofsayt pozisyonları var, buradan dolayı verilmemiş gollerimiz var. Ama biz Lourency'i beklemek durumunda kaldık, oyuna girdi, golünü attı. Tabii ki çok gergin bir maçtı." dedi.

Takımlarında kasım ayında bir gelişim ve değişimler başladığını anlatan Maestro, "Bu gelişimlere ve bu değişimlere inancımızı korumak, yenemediğimiz zamanlarda bile inancımızı koruyup gerilmeden, sakin kalarak bunun için aynı şekilde çabalamalıyız. Şu an bunun sonuçlarını almaya başladık ve aynı şekilde mümkün olan en fazla puanı toplamak için yine sahada olacağız." diye konuştu.

Yeni Malatyaspor cephesi

Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit ise, kendileri için çok önemli olan 3 puanı kaybettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İlk 15 dakikada 1-0'ı da yakalamıştık. Bir penaltı oldu, o penaltıdan sonra takımda bir anda özgüven eksikliği ortaya çıktı. Bu maçla beraber bazı yeni oyuncularımız aramıza katılmıştı. Bir iki antrenmanla beraber onları takıma adapte etmek tabii ki kolay değil. İlk 11'e aldık, çünkü yeni bir kana ihtiyaç olduğunu düşündük, onlarla başladık bu oyuna. Önümüzdeki günlerde yeni oyuncular da gelecek. Hep beraber her şeyi deneyeceğiz. Süper Lig'de kalmak için her şeyi yapacağız. Sumudica için de onun adına özür diliyorum, kendisi gelemedi, kendisi çok kötü şu anda, kulüp doktorumuzla beraber içeride."