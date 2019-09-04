0553 313 94 23

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil suskunluğunu bozdu!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin başkanı Mehmet Sepil, taraftarların eleştirilerine cevap verdi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:00
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil suskunluğunu bozdu!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin başkanı Mehmet Sepil, taraftarların eleştirilerine cevap verdi. Suskunluğunu bozan Sepil, “Hiçbir Göztepe başkanının camiasına küsme hakkı yoktur. Başkan olduğu süre boyunca ilk günkü heyecanımla çalışmaya devam edeceğim” dedi.



Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin başkanı Mehmet Sepil, kulübün sosyal medya hesabından gündemi değerlendirdi. Taraftarların merak ettiği konulara değinen Sepil, taraftarların eleştirilerine de cevap verdi. "Göztepe’ye küstü" yorumlarına üzüldüğünü belirten Göztepe Başkanı, “Hiçbir Göztepe başkanının camiasına küsme hakkı yoktur. Başkan olduğum süre boyunca ilk günkü heyecanımla çalışmaya devam edeceğim. Göztepe’nin tek desteği yine kendisidir. Kulübü ayakta tutan camianın kendi içindeki birlikteliğidir. Eğer böyle bir kopukluk olduysa benim görevim bu kopukluğu gidermek. 3-4 sene önce taraftarlarla maça giderken yaşadığım heyecanımla şimdiki heyecanım aynı” ifadelerini kullandı.



“Zamanımı Göztepe için harcıyorum”


"Kendi ayakları üzerinde duran bir Göztepe oluşturmak için mücadele ediyoruz" diyen Sepil, sözlerini şöyle sürdürdü:


“İleride Göztepe’yi istediğim gibi bırakamazsam, olası zor günlerde diğer takımlara yapılan yardımlar yapılmayacak. Bizim geleceğimiz altyapımız ve stadımız. Bütün bunlar bittiğinde Göztepe çok fazla finans açığı olmadan sonraki yıllarda kendini yürütebilecek bir kulüp bırakmak istiyoruz. O yüzden hepimiz birlikte hareket etmeliyiz. Alınan kötü sonuçlar camiayı bu kadar umutsuzluğa itmemeli. Herkes şundan emin olsun ki elimden geleni yapıyorum ve zamanımın büyük çoğunluğunu Göztepe için harcıyorum.”



Stadyum ikinci yarıya hazır


Yapımı devam eden stadyumun ligin ikinci yarısına yetişeceğini tekrarlayan Göztepe Başkanı, “Normal şartlar altında stadın ikinci yarının ilk maçına yetişmesi mümkün görünüyor. Türkiye’nin en güzel stadı ve İzmir’in buluşma noktası olacak. Öte yandan stadyum, Göztepe’nin geleceğini şekillendirecek. Bize böyle bir stadı yaparken birçok engelle karşılaştık. Bu engellerin aşılmasında her zaman yanımızda olan Binali Yıldırım’a tekrar teşekkür ederim” dedi.



“Çalışmaya devam edeceğim”


Göztepe için elinden geleni yapmaya devam edeceğinin altını çizen Mehmet Sepil, “İzmir’e sadece Göztepe’yi layık olduğu yere getirmek için geldim. Türkiye’de Göztepe başkanı olduktan sonra ticari bir faaliyete girmedim. Çünkü Göztepe’den faydalanmak için burada değilim. Göztepe’nin tarihine baktığımızda bizim başarılı olduğumuz devirlerin hepsinde birliktelik görüyoruz. Taraftarımızdan tek isteğim birlikte hareket edelim. Hayal ettiğimiz Göztepe için elimden geleni yapmaya devam edeceğim” diye konuştu.



“Kadroyu gençleştirdik”


Bu sezon kadroyu gençleştirdiklerini belirten Göztepe Başkanı, “Geçen seneki kadronun büyük bölümünü değiştirmedik. Mevcut kadroya genç oyuncularla takviye yapmak istedik. Batuhan, Hüseyin, Veli ve yaşı fazla olsa da Murat’ı aldık. Altyapımızdan Ege ve Yusuf’u A takıma çıkardı. Çok başarısız bir 3 hafta geçirdik. Başarısızlık sadece puana yansımadı, oyunumuz da hiçbirimizi mutlu etmedi. İzlemek istediğimiz Göztepe’yi göremedik. Onun üzerine kadroya takviye yaptık. Türkiye’yi iyi bilen, takımlarda oynamış hazır futbolcuları tercih ettik” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail Başbakanı Netanyahu, kendisini yeni bakanlığa atadı
    1. İsrail Başbakanı Netanyahu, kendisini..
    2. Kaymakam Duru’dan yeni komutanlara..
    3. Araç Harp Müzesi kapandı
    4. Ege Bölge karması için seçmeler..
    5. Üniversite yönetiminden Ula Belediye..
    6. Dink cinayeti davası
    7. Yeşil Mavili minikler sahaya çıktı
    8. Endonezya’da 20 araçlık zincirleme..
    9. Bozüyük’te kurtuluşun 97. yıl dönümü..
    10. Kadın yönetmenlerin kısa filmleri..
    11. Kaymakamlık başvuruları başladı mı..
    12. Kocası tarafından boğazı kesilerek..
    13. Zabıta teşkilatının 193'üncü yılı
    14. Avrasya Üniversitesi akademik..
    15. Pakistan Ordu Sözcüsü'nden "savaşa yer..
    16. Osmanlı zabıta kıyafeti ile karanfil..
    17. Karayolunda kapıyı açan sürücü..
    18. Başkan Pekmezci, Tuzcuzade..
    19. Yıldızgörer: “İhracattaki artış umut..
    20. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil..
    21. 10. İngiltere-Türkiye İş Forumu
    22. Lagarde'den Avrupalı hükümetlere mali..
    23. Foçalı Sporcu madalyaya doymuyor
    24. Suudi asker Yemen sınırında öldü
    25. Karesi Meclisi’nde Zafer ve Kurtuluş..
    26. Kumluca’da yaşanan hortum beyaz..
    27. Falcao transferinde şok iddia
    28. Akü hırsızları yakalandı
    29. Edirne Gençlik Merkezi Deneyap..
    30. Karesi’de temizlik seferberliği
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!