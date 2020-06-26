  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Göztepe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 20:54:15 -
Göztepe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İZMİR (AA) - Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik ve duran top çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Cameron Jerome, Ege Özkayımoğlu ve Hüseyin Bulut, takımdan ayrı çalıştı.

Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor arasında Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Öte yandan, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in 1 Temmuz Çarşamba günü kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulunacağı öğrenildi. Sepil'in mevcut sezonla ilgili değerlendirmelerinin yanı sıra yeni sezonla ilgili de taraftarlara bilgi vermesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı