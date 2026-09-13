Göztepe Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı, Süper Lig'de galibiyetsiz tek takım

Süper Lig'in 5'inci hafta maçında Corendon Alanyaspor deplasmanında 2-2 berabere kalan Göztepe, 18 takım arasında galibiyeti bulunmayan tek ekip oldu. Sezona Avrupa kupalarına katılma hedefiyle başlayan sarı-kırmızılılar, 5 maç sonunda 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 18'inci sıraya geriledi.

5'inci hafta başında Göztepe ile birlikte galibiyet sevinci yaşayamayan TÜMOSAN Konyaspor, evinde güçlü rakibi Trabzonspor'u 1-0 yenerek siftah yaptı.

Rhaldney öne geçirdi, Makouta beraberliği getirdi

Müsabakanın 28'inci dakikasında Rhaldney'in golüyle öne geçen Göztepe, ilk devreyi galip tamamladı. Corendon Alanyaspor 63'üncü dakikada Fernandes'le beraberliği yakaladı, 73'üncü dakikada Juan penaltıdan ağları sarstı. İki dakika sonra Makouta'nın golüyle skor 2-2 oldu ve Alanya deplasmanından beraberlikle dönen Göztepe puanını 2'ye çıkardı.

Son yılların en kötü başlangıcına imza atan sarı-kırmızılılar yine kalesini savunamadı. Toplamda 13 gol yiyen Göztepe, en kötü savunma performansı gösteren ekip oldu.

Stoilov: "Yemememiz gereken 2 gol yedik"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, maçın ardından takımının iyi bir mücadele ortaya koyduğunu, ancak rakibe kolay gol fırsatı verme sorununun sürdüğünü söyledi. Stoilov, "Alanya karşısında takım olarak iyi bir mücadele verdiğimizi ve iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Her iki takım adına zor bir mücadeleydi. Ancak bizim rakibe kolay gol fırsatı verme problemimiz şu an devam ediyor. Deplasmanda 2 gol bulmamız önemliydi. Bu iki golle galibiyeti almamız gerekiyordu fakat yemememiz gereken 2 gol yedik. Defansif performansımızı geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

Bulgar teknik adam, gelecek hafta içi oynanacak Çaykur Rizespor maçında sakat stoperler Sonko Sundberg ve Allan Godoi'nin dönmeyeceğini açıkladı: "Sanırım aynı savunmayla bu mücadeleye çıkacağız. Çünkü sakat oyuncularımın bu zamana kadar döneceğini düşünmüyorum. Kesinlikle yüksek özgüvenle oynamamız gerekiyor. Aynı zamanda savunmada çok daha iyi olmalıyız ve kolay gol yememeliyiz. Şu ana kadar kolay gollere izin verdik. Ancak haftaya daha iyi motive olmalıyız."