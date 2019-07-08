Gözlük camları nasıl temizlenir?

Gözlük kullananların büyük bölümü, dünyayı ışıl ışıl görmek istedikleri bu aksesuarın temizliğini yapmakta zorlanır. Kalıcı lekelerden ziyade parmak izlerini temizlemek ise son derece güçtür.

İşte, gözlük camı temizlemenin en pratik yolu:

Öncelikle gözlüklerinizi ılık su dolu bir kovaya koyun. Bu aşamada suyun çok sıcak olmamasına özen göstermelisiniz. Çünkü sıcak su bazı gözlüklerde merceklere zarar verebilir.

Suyu kovadan çıkarıp elinize alın.

İşaret parmağınızın ucuna bulaşık sabunu damlatın.

Parmağınızla başta camlar olmak üzere gözlüğün her yerini ovalayın.

Güzelce köpüren gözlüğü ılık suyla temizleyin.

Ardından mikrofiber bir bez ile nazik hareketlerle gözlüğünüzü kurulayın.

Gözlüğü kullanmadan önce ise gözlükler için piyasada satılan sprey ile camları tekrar silin.

Böylelikle etrafınızı ışıl ışıl göreceksinizdir.

Şimdiden kolay gelsin.