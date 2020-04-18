Gözlerini nefret ve kin bürümüş! Cumhuriyet paçavrası Fahrettin Altun'dan sonra, yalanlarını ifşa eden ismi hedef gösterdi

Cumhuriyet paçavrasının; İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un, Kuzguncuk'ta kiraladığı araziye kaçak yapılar yaptırdığına yönelik haberinin asılsız ve gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkması kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Cumhuriyet; Fahrettin Altun'un komşusu sanatçı Şükriye Tutkun'un, "Burası gerçekten daha önce mezbelelikti, mezbelelik demeye bile bin şahit ister. Fahrettin beyin suçu herkesin içinde bir mahallede oturmak istemesi mi?" şeklindeki açıklamasından rahatsız oldu ve Şükriye Tutkun'u hedef aldı.

Paçavra, Şükriye Tutkun'un kaçak yapıyı savunduğu iddia etti ve Tutkun'a "Sümüklerin efendisi" ifadelerini kullanarak hakaret etti.

Tepki yağdı

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz, Cumhuriyet Gazetesi'nin Şükriye Tutkun'u hedef alan haberini eleştirdi ve "Türk milleti, işkembeyi bile terbiye etti ama bu tayfa terbiye olmuyor... Bu mevkutede yazanlar ve bu mevkuteyi okuyanlar utansın..." dedi.

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı da; şimdi de Şükriye Tutkun'a yönelik bir linç kampanyası düzenlediğini hatırlatarak, "Hedef gösteren ise Cumhuriyet Gazetesi. Çünkü... Şükriye Hanım gördüklerini, yaşadıklarını ve doğruları anlattı. Oyunlarını bozdu. Fahrettin Altun'a sürmek istedikleri karalar kendi yüzlerine bulaştı" ifadelerini kullandı.

Oyuncu ve karikatürist Hasan Kaçan da, Cumhuriyet Gazetesi eleştirdi ve "Şimdi de Şükriye'ye sardılar. Bunlar nasıl bir faşist güruhtur ki, komşusu hakkında gerçekleri söyleyen Şükriye Tutkun gibi değerli bir sanatçıyı linç ediyorlar" dedi.

Gazeteci-Yazar İdris Kardaş ise, "Ve bugün. Komşusuna yapılan haksızlığa karşı sesini yükselten, bir yalanı düzeltmek isteyen, işin gerçeğini ortaya koyan bir sanatçıya, Şükriye Tutkun'a yönelik Cumhuriyet'in aşağılık bir diğer manşeti: Sümüklerin efendisi" ifadelerini kullandı.

Şükriye Tutkun'un açıklaması

Ses sanatçısı Şükriye Tutkun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun hakkında çıkan iddialarla ilgili, "Burası gerçekten daha önce mezbelelikti, mezbelelik demeye bile bin şahit ister. Fahrettin beyin suçu herkesin içinde bir mahallede oturmak istemesi mi?" ifadelerini kullanmıştı.

Şükriye Tutkun, Fahrettin Altun'un İstanbul Kuzguncuk'ta vakıf arazisi üzerinde peyzaj çalışması yaptığı iddialarını eleştirerek, şunları söyledi:

"Burası gerçekten daha önce mezbelelikti (çöplük), mezbelelik demeye bile bin şahit ister. Çünkü burda kendim de yalnız yaşıyorum. Bugün baktım Twitter'dan bir sürü haberler, beni arıyorlar gazeteciler falan. Fahrettin beyin oturduğu yer olarak trilyonluk, artık rakamlarını da bilemiyorum, bir villa koymuşlar deniz kenarında, yalı pardon. Gerçekten de 50 metrekare oturumlu, 3 katlı. Çünkü burdaki evler hep eski Rum evleri, daha büyük olamaz. Fahrettin bey şunu yapıyor bunu yapıyor dedikleri adamın çocuğu devletin okuluna gidiyor. Ben görüyorum burda, çocuklarıyla selamlaşıyoruz, kendi çöpünü kendileri atıyorlar. Böyle bir hayatı seçmiş adam, daha ne istiyorsunuz ki. Fahrettin beyin suçu herkesin içinde bir mahallede oturmak istemek mi?"

Kaynak: Sabah