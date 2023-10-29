Gözlerine inanamadılar! Tam 2.5 metre uzunluğunda!
Elazığ’ın Keban ilçesinde vatandaşlar tarafından görüntülenen yaklaşık 2.5 metre uzunluğundaki yılan korkuttu.
Sonbahar ayları gelmesine rağmen Elazığ genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Havaların etkisi ile çoğu yılan toprak altına girerek kış uykusuna yatmıyor. Bu çerçevede Keban ilçesine bağlı Piran köyünde vatandaşlar tarafında 2.5 metre uzunluğunda yılan görüntülendi. Yılan bir süre sonra ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.
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