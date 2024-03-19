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Ekonomi Gözler TCMB’de! Altının akıbeti bu kararın ardından belli olacak
Ekonomi

Gözler TCMB’de! Altının akıbeti bu kararın ardından belli olacak

Yeniakit Publisher
2024-03-19 18:18:00 - 2024-03-19 18:21:24
Gözler TCMB’de! Altının akıbeti bu kararın ardından belli olacak

Altın fiyatlarının hangi seviyelere varacağı soru işareti. Fiyatlarla ilgili öngörüde bulunmanın kolay olmadığını dile getiren piyasa analisti İslam Memiş, ons ve gram altın tarafında önemli bir dalgalanma olmayacağını dile getirdi. Memiş, Fed ve TCMB gibi talebin de altının rotasında belirleyici olacağını aktardı.

 BUĞRA KARDAN  yeniakit.com.tr 

Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü. 2 bin 150-2 bin 160 dolar bandında olan ons altın fiyatında yükseliş sınırlı. 2 bin 240-2 bin 250 lira aralığında olan gram altının rotasında ise iç ve dış dinamikler belirleyici. Dikkatler ise dışarıda Federal ReserveSystem’in (Fed), içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alacağı kararlarda. Bu iki kurumun ne gibi adım atacağı merak konusu.

Gidişatı yakından takip eden piyasa analistleri, altın fiyatlarında TCMB’den çok Fed’in alacağı kararın önemli olduğunu vurguladılar. Fiyatlarda büyük bir volatilite olmayacağının altını çizdiler.

Talep de önemli

Analist İslam Memiş, yeniakit.com.tr okurları için yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Gram altında kısa vadede 2 bin 380-2 bin 480 bandını göreceğiz. Haziran ayında 2 bin 700, daha sonra 3 bin ya da 3 bin 500 lira rakamıyla karşı karşıya kalacağız.TCMB’nin faiz kararının akabindegram altında büyük dalgalanma olmaz. Fed’in çarşamba günü alacağı karar daha etkili olur. Yani Fed de TCMB de faizlerde değişikliğe gitmez, gözler de iç talepte olur.
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Talep diri durur. Merkez bankalarının kararlarının ise ons tarafında yansımaları olur. Dövizde yükseliş sürer. Orada sürpriz yok. Yazın dolar 40-45 olur. Yakında gram altında 3 bin, 3 bin 500 liradan söz ederiz. TCMB ve ekonomi yönetimi beklentileri yukarı yönlü revize edecek. Başka çare yok. Yüzde 36.80 enflasyon hedefi çok iddialı. Kanımca bu oran yüzde 50 olarak revize edilir. Nihayetinde enflasyonist bir ortamdan geçiyoruz. Burada politikaların hemen meyveleri toplanmaz, dönüşleri alınmaz. Yine de karamsar olmamak gerek. Her şey yoluna girecek ama zaman alacak.”

Kritik uyarılar

Memiş, ayrıca altın piyasasını rahatlatıcı önlemler alınması çağrısında bulundu. “Rafinerilersarrafi altın basımına başlamalı. Altın ithalatında kota uygulaması iptal edilmeli” dedi. Yatırımcılara da “Altında, dövizde düşüşün alım için fırsat olduğu unutulmamalı. İnternetten altın alımı yapılmamalı. Kalpazanların burada cirit attığı hakikati es geçilmemeli” diye seslendi.

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