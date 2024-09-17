Gözler o maça çevrildi! Arda Güler FC 25 reytingine isyan etti! İşte bunu beklemiyorlardı, okur gözüyle analiz

Futbol hayatını Real Madrid kulübünde devam ettiren milli gururumuz Arda Güler, kulübüyle birlikte EA Sports’un geleneksel olarak gerçekleştirdiği EA FC reytinglerini tahmin etme ve açıklama etkinliğine katıldı. Oyundaki kartını gören ünlü futbolcu, özellikle şut gücüne isyan etti. İşte detaylar…

Arda Güler, şutunun 73 olmasına inanamadı

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, popüler futbol oyunu EA FC 25’te kendisine verilen özelliklere şaşırarak tepki gösterdi. Özellikle şut yeteneğiyle ilgili puanın düşük tutulmasına anlam veremeyen milli gururumuz, video içerisinde EA yetkililerine seslenerek “Bu adamlar maç izlemiyor” diyerek eleştiride bulundu.

19 yaşındaki Arda Güler, Real Madrid’deki başarılı performansıyla futbol dünyasında adından söz ettirmeye devam ederken, sanal dünyada verilen puanlar genç oyuncuyu tatmin etmedi.

Real Madrid’in EA Sports ile ortak düzenlediğicanlı yayında, EA FC 25’teki sanal kartını inceleyen Güler, kendi şut yeteneğiyle ilgili yaptığı tahminle dikkat çekti. Şut gücünün 99 üzerinden 85 olabileceğini düşünen yıldız oyuncu, bu tahminin çok altında bir sonuçla karşılaşınca gözlerine inanamadı.

İşte videoda geçen ve herkesi güldüren o diyalog:

Arda Güler: “Şut özelliğim? Sanırım 85 olabilir?”

Sunucu: “85 diyorsun?”

Arda Güler: “6 şut, 6 gol.”

Sunucu: “Şutunu 73 yapmışlar.”

Arda Güler: “Bu adamların maç izlediğini düşünmüyorum.”