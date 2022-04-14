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Ekonomi Gözler Merkez Bankası'nda! Karar bekleniyor
Ekonomi

Gözler Merkez Bankası'nda! Karar bekleniyor

Merkez Bankası bugün saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. Merkez'in faiz oranını yüzde 14'te sabit tutması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 10:05:00 -
Gözler Merkez Bankası'nda! Karar bekleniyor

Geçen yıl son 4 toplantıda faiz oranını indiren, bu yıl da ilk 3 toplantıda sabit tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Başkan Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak.

Beklentilere göre faiz sabit kalacak

AA Finans'ın beklenti anketine katılan 18 ekonomistin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Reuters anketine katılan 18 ekonomistin tümü de nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit bırakılacağı görüşünde.

Mart ayında da faiz sabit tutuldu

Merkez Bankası geçen yılın son 4 toplantısında faizi 5 puan indirmiş, bu yılın ilk 3 toplantısında ise değişiklik yapmamıştı.

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