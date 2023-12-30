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Ekonomi Gözler memur ve emekli zammında!
Ekonomi

Gözler memur ve emekli zammında!

Yeniakit Publisher
2023-12-30 10:54:00 -
Gözler memur ve emekli zammında!

Asgari ücretin açıklanmasının ardından devlet memurlar, sözleşmeliler ve emekliler maaş artışına odaklandı.

Asgari ücretin açıklanmasının ardından devlet memurlar, sözleşmeliler ve emekliler maaş artışına odaklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü, saat 10.00'da duyuracak.

TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 33,66 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2024'ün ilk altı ayı için belirlenen yüzde 15'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.
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AA Finans'ın 10 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık ayı enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 65,19 oldu.

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MSB memur alacak
MSB memur alacak

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MSB memur alacak

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Yorumlar

ne kadar zam yaparsanız yapın

fiyatları sabit tutamadığınız müddetçe eriyor zam ,ayrıca şunuda söyleyeyim yerel seçimler göründüğü gibi olmayacak sahada neler oluyor neler artık vatandaş görüşüne bakmıyor bekleyelim görelim

TC Bursa

Emekli maaşlarına zam değil, yaşlılık aylığına zam ne olacak yazın. Çünkü  ülkede hiçbir emekli, emekli maaşı almıyor, yaşlılık aylığı alıyor. Eğer emekli maaşı alsaydı, asgari ücretten düşük olmazdı.
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