Gözler masada! Temel Karamollaoğlu'ndan LGBT çıkışı

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

"AK Parti’nin başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifi gelirse tutumunuz ne olacak?" sorusuna da cevap veren Karamollaoğlu, "Aileyi korumakla mükellefiz." dedi.

LGBT dayatmasına da değinen Temel Karamollaoğlu, "Aile bir kadın bir erkek ve çocuklardan meydana gelir. Bu şekilde getirsinler itiraz etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Gözler masada!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bilboardlara astırdığı afişlerde sapkınlara şu sözü vermişti:

Etnik köken, inanç, engellilik, cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak.