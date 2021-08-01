  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Adet ve gramaj hilesine karşı Bakanlık harekete geçti
Fernandes artık yok!
Gözler kritik YAŞ toplantısına çevrildi
Meteorolojiden sel ve su baskını uyarısı
Gündem Gözler kritik YAŞ toplantısına çevrildi
Gündem

Gözler kritik YAŞ toplantısına çevrildi

Yüksek Askeri Şura, bu hafta toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kritik toplantının gündeminde terfi ve atama dosyaları var.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 12:12:00 -
Gözler kritik YAŞ toplantısına çevrildi

Kritik YAŞ toplantısında bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek general ve amiraller belirlenecek.

Yaş haddinin yanı sıra bekleme süresini henüz doldurmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görevine devam etmesi öngörülüyor.

YAŞ'ta gündem terfi ve atamalar

Kuvvet komutanlarının durumu da toplantıda ele alınacak. Görev süresini ve yaş haddini dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumu değerlendirilecek.

Geçen yılki Şura'da görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile ilgili karar verilecek.

YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim Bakanları ile Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katılacak.

Toplantı öncesinde Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret edecek. YAŞ'ta alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay