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Gözler kışın daha büyük tehlike altında

Kış aylarında düşen vücut direnciyle birlikte gözler de hastalıklara açık hale gelir.

08 Kasım 2018 Perşembe 16:24
Gözler kışın daha büyük tehlike altında

Göz iltihabından kar körlüğüne kadar kışın birçok tehlike olur. Soğuk havalarda virüslere bağlı üst solunum yolu enfeksiyonları konjonktivit dediğimiz göz iltihabına sebep olur. Bu dönemlerde bakteriyel viral ve alerjik konjonktivitler de artar.

Kış aylarında iş yerleri, okul, sinema, alışveriş merkezleri, toplu taşıtlar gibi kapalı ve kalabalık ortamlarda göz enfeksiyonlarının görülme oranı da artar.

Adenovirüsler hem boğaz, hem de göz enfeksiyonuna sebep olmaktadır ve bulaşabilir.

Hapşırırken, öksürürken mutlaka mendil kullanmalı, eller sık sık yıkanmalı, kalabalık ortamlardan uzak durulmalı, odalar sık sık havalandırılmalı, klimaların bakımı yaptırılarak filtreleri değiştirilmeli virüs özellikle direnci düşük kişileri enfekte edeceğinden beslenme, dinlenme ve uykuya özen gösterilmelidir.

ORTAMI NEMLENDİRİN

Bu gibi hastalıklarda gözlerde kızarıklık, sulanma, çapaklanma, kaşıntı, ışığa hassasiyet, sarımtırak mukoid akıntı gibi bulgular vardır.

Kışın ısınma ihtiyacı gereği kapalı ortamlar nemlendirilmezse hava kuruyarak gözyaşının gözden daha hızlı buharlaşmasına yol açar.

Bilgisayarları yoğun kullanan ofis çalışanlarında da kuru göz sendromu görülür. Bunun sebibi göz kırpma reflekslerinin azalmasıdır. Gözlerde kuruluk hissi, batma, kızarıklık, bazen batma sonrası aniden sulanma (refleks sulanma) görülen belirtilerdir.

KIŞIN DA GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKIN

Rüzgar, soğuk ve güneş ışınlarına karşı kışın da güneş gözlüğü takmak şarttır. Özellikle karlı bölgelerde, kar güneş ışınlarını katlanarak yansıttığı için yaz kadar etkili olabilir.

Güneş gözlüğü hem rüzgar karşısında hem de toz karşısında mekanik bir engeldir. Ayrıca göz çevresindeki ince cilt dokusunu da korur. Ancak güneş gözlüğünün özellikle UV filtresi olmasına UV absorbsiyon oranına dikkat edilmelidir.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 16:24
  1. kış
  2. göz sağlığı
  3. kışın göz sağlığı

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