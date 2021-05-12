Gözler Erdoğan'da! Türk ordusu Kudüs'e gider mi?

Milyonlarca Müslüman Kudüs için gözünü kulağını Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dikti.

İslam dünyası adına Kudüs'ü savunan tek lider olan Erdoğan, Turgay Güler'e göre elinden geleni yapıyor ve çırpınıyor.

Güler, bu gerçeği yazdı ve Türk Ordusu'nun Kudüs yoluna çıkıp çıkmayacağını değerlendirdi.

İşte Turgay Güler'in yazısı:

Dünyada milyonlarca Müslüman'ın gözü Erdoğan'da. Maalesef kendi liderlerinde, yöneticilerinde değil!

Mescid-i Aksa'nın kapısında nöbet tutan on binlerce Filistinlinin sloganlarında yine 'Erdoğan' var.

Derdim Erdoğan güzellemesi yapmak değil.

Ama hakikat bu!

Ne yani gözlerimizi mi kapayalım? Yokmuş, değilmiş gibi mi davranalım?

Peki Erdoğan ne yapıyor?

Çırpınıyor!

Müslüman ülkelerin, Müslüman olmayan ülkelerin yöneticilerini arıyor. İsrail terörünü durdurabilmek için diplomasi yürütüyor.

Tamam yapsın, yapmalı da.

Ama buradan bir sonuç çıkar mı emin değilim?

Çünkü ve maalesef Müslüman ülkelerin başlarında birer kukla yönetici var. Öyle olmasa idi Filistin'de bir tek Müslüman'ın burnu bile kanamazdı.

O ülkelerin sokakları da bunun farkında. Yöneticilerinin Filistin diye Kudüs diye bir derdinin olmadığını biliyorlar.

İşte bu yüzden gözleri Erdoğan'da.

Kudüs'te hepimizin yerine ölen, yaralanan, zulme uğrayan Filistinliler de bunun farkında. Sadece Türkiye'ye güveniyorlar. Yahut en çok.

Ne güzel olur değil mi, Türk ordusu Filistin'e doğru yola çıksa, Kudüs'ü özgür kılıp dönse?

Eminim o orduya milyonlarca sivil Türk vatandaşı da eşlik eder hiç şüpheniz olmasın!

Kulağa ne de hoş geliyor değil mi?

Peki bu bir hayal mi? Sanırım öyle.

ABD Dışişleri Sözcüsü Price 'Hamas'ın İsrail'e attığı füzeleri en güçlü şekilde kınıyoruz' diyor.

Hangi füzeleri yahu, ne füzesi?

Dünyanın önde gelen yabancı gazeteleri de aynını yapıyor. Ölen, öldürülen Filistin'i kınıyor.

Türkiye'de de bazı çevreler yıllarca Filistinlilere terörist muamelesi çekmedi mi?

Beslendikleri merkez aynı çünkü!

Siyonizm böyle bir şey!