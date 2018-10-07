Gözler Erdoğan'a çevrildi! Bugün çok önemli açıklamalar yapacak
Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısını takip eden gazetecilerin çadırını ziyaret eden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hem toplantı hakkında basın mensuplarına bilgiler verdi hem de onların sorularını yanıtladı.07 Ekim 2018 Pazar 01:51
Çelik açıklamalarında, 'Yarın (bugün) Cumhurbaşkanımız da konuşacak. Basına açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli açıklamalar yapacak." bilgisini de verdi.
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