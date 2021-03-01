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Ekonomi Gözler ekonomik reformlarda olacak
Ekonomi

Gözler ekonomik reformlarda olacak

Türkiye’yi mart ayında yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 08:19:00 -
Gözler ekonomik reformlarda olacak

Gözler, makro veriler ile ekonomik reform paketinde olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan öncülüğünde uzun süredir üzerinde çalışılan reform paketi mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir paket açıklayıp ülkeyi istikrar ve güven temelinde büyütme kararlılığını bir kez daha ortaya koyacaklarını bildirmişti. Öte yandan, salgınla mücadele sürecinde 1 Mart’tan itibaren kademeli normalleşmeye geçilecek. Bu kapsamda başlatılacak ‘yerinde karar’ dönemiyle birlikte pek çok ticari işletme aktif olarak faaliyete geçmeyi bekliyor. Konu, kabine toplantısında ele alınacak.

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