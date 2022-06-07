Gözler Eğitim İş'te! Bu saygısızlığı ne zaman kınayacaklar?
Çocuklar camiye götürüldüğünde kıyameti kopartan Eğitim-İş Sendikası, dünya genelinde 2 milyar insanın inandığı yüce Kur'an'a yapılan saygısızlık karşısında sessizliğini sürdürüyor.
Yeniakit.com.tr
Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısız eylemi kamuoyunu ayağa kaldırdı.
Sınıftaki öğrencilerden birisi elindeki Kur'an'ı havaya fırlatırken diğeri de tekme attı. Öğrenciler bu anları sosyal medyada yayınladı.
Görüntüler akıllara durgunluk verirken, kamuoyu, "Gençlerimiz nasıl bu hale geldi?" sorusuna cevap aradı.
Eğitim-İş nerede?
Çocuklar camiye götürüldüğünde, onlara Kur'an-ı Kerim okutulduğunda kıyameti kopartan Eğitim-İş Sendikası ise, 2 milyar insanın inandığı kutsal kitaba yapılan saygısızlık karşısında sessizliğe büründü.
Gözler Eğitim-İş yetkililerine çevrilirken, bir kınama açıklaması yapıp yapmayacakları merakla bekleniyor.