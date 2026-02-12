Gözler bu dosyadaydı! Zeydan Karalar'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Aralarında görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da bulunduğu sanıklar hakkında verilen tahliye kararına yapılan itiraz, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

200 sanık yargılanıyor

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 200 sanığın yargılandığı davada, aralarında görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 6 sanık hakkında verilen tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Şubat'ta görülen davanın yedinci duruşmasında, tutuklu sanıklar Zeydan Karalar, Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, Mehmet Ataş, Mert Çelik ve Müzeyyen Karakaş hakkında verilen tahliye kararına itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, başsavcılığın talebini reddetti.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşmasında, aralarında Zeydan Karalar'ın da olduğu 9 sanığın tahliyesine karar verilmişti.

Baki Nugay savunmasında ne dedi?

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında tutuksuz sanıkların savunması alınmıştı. Seyhan Belediye Başkanı olduğu dönemde belediyenin temizlik işlerini yapan yüklenici firmanın sahibi Baki Nugay savunmasında dikkat çeken noktalar yer aldı. "Suç örgütü yöneticisi" olarak suçlandığını ifade eden Nugay, suç kastıyla hareket etmediğini, kamu güçlerini elinde bulunduranların meşru hak edişlerini adeta bir rehin gibi tutması karşısında, şirketinin uğrayacağı telafisi imkansız zararları önlemek adına mecburiyetten adımlar attığını iddia etti.

Mağdur konumunda bulunduğunu savunan Nugay, "Zeydan Karalar ile bizzat yaptığım görüşmede, düzenli ödeme alabilmeye devam edebilmemiz için belirli bir miktarın kendilerine ödenmesi ve bu sürecin Özcan Zenger (Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan tutuklu sanık) eliyle yürütülmesi gerektiği şahsıma açıkça ifade edilmiştir. Bu talebin reddi halinde, izah ettiğim üzere, şirketimizin finansal olarak bunu telafi edemeyeceği bilinciyle bu dayatmayı kabul etmek zorunda kaldım." dedi.