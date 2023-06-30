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Dünya Gözler bir kez daha Belçika’ya çevrildi! O fabrikada salmonella tespit edildi
Dünya

Gözler bir kez daha Belçika’ya çevrildi! O fabrikada salmonella tespit edildi

Yeniakit Publisher
2023-06-30 12:00:00 -
Gözler bir kez daha Belçika’ya çevrildi! O fabrikada salmonella tespit edildi

İtalyan çikolata üreticisi Ferrero’nun Belçika’daki fabrikasında salmonella tespit edildiği açıklandı.

Belçika'da İtalyan çikolata üreticisi Ferrero grubunun fabrikasında bu yıl yine salmonella vakasına rastlandı.

Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (Afsca) tarafından yapılan açıklamada, Arlon kentindeki Ferrero fabrikasında salmonella vakası tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, bakteriye yalnızca fabrikada rastlandığı, bunun herhangi bir nesneden gelmiş olabileceği, gıda ürünlerinde ise bulunmadığı belirtildi.

Geçen yıl da aynı fabrikada Kinder markalı ürünlerde bakteriye rastlanmış, fabrika bir süreliğine mühürlenmişti.

Aynı dönemde, Dünya Sağlık Örgütü dünyada çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu bildirmişti.
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