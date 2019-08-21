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Gözler Ankara'da! Kritik toplantı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı saat 15:00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'de yapılacak.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:59
Gözler Ankara'da! Kritik toplantı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda 3 belediyeye kayyum atanması, orman yangınları, Suriye'de güvenli bölge masaya yatırılacak.

Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı saat 15.00'te başlayacak.

Kayyım atamaları

Toplantıda, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılarak, yerlerine kayyum görevlendirmeleri görevlendirmeleri görüşülecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantıda sunum yapması bekleniyor.

Yangınlar görüşülecek

Hafta sonundan itibaren İzmir ve Muğla'da devam eden orman yangınları da kabinenin gündemine gelecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kabineyi bilgilendirmesi beklenirken, yangının yarattığı tahribat ve tahribatın giderilmesi yönünde atılacak adımların görüşülmesi bekleniyor. Ayrıca yangın söndürme uçaklarının durumu da görüşülecek.

Güvenli bölge

Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge de görüşülecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kabineye bilgi vereceği belirtiliyor. Diğer yandan ABD ile yapılan toplantılar da değerlendirilecek.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:59
  1. Van
  2. Muğla
  3. Mardin
  4. İzmir
  5. Diyarbakır
  6. Başkan Recep Tayyip Erdoğan

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  • kritik kritik7 dk önce
    Ne bakımdan kritik

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