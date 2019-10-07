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Gözleme nasıl yapılır? Gözleme hamuruna ne konur?

Gözleme Anadolu lezzetlerinden ve çoğunluğun sevdiği özellikle çayın yanına çok yakışan bir çeşittir. Gözleme nasıl yapılır? Gözleme hamuruna ne konur? İşte gözleme tarifi...

07 Ekim 2019 Pazartesi 20:41
Gözleme nasıl yapılır? Gözleme hamuruna ne konur?

Gözleme Anadolu lezzetlerinden ve çoğunluğun sevdiği özellikle çayın yanına çok yakışan bir çeşittir. Gözleme nasıl yapılır? Gözleme hamuruna ne konur? İşte gözleme tarifi...

Gözleme nasıl yapılır? 

Malzemeler:

Un

tuz

su

maya

Yapılışı

6 bardak unu, tuz ve 1 paket instant mayayla karıştırıp üzerine 2-2,5 bardak kadar suyu yavaş yavaş ilave edip hamuru güzelce yoğurun. Hamuru bezelere bölüp üzerini ıslak bezle örtün.

Her bir bezeyi unlanmış hamur tahtasının ya da tezgahın üzerinde incecik açın. Arzu ettiğiniz şekilde, peynirli, kıymalı, patatesli veya ıspanaklı iç harcı hazırlayın. Arasına koyacağınız malzeme size kalmış ama ne olursa olsun malzemeyi yufkanın bir yarısına iyice serpip yufkanın diğer yarısını üzerine kapatın.

Gözleme normalde sacda pişirilir ama evde sac lezzetini yakalamak da mümkün. Bunun için gözlemenizi yağsız tavada sallaya sallaya pişirmeli, tavadan alır almaz üzerini tereyağıyla yağlamalısınız.

 

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 20:41
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