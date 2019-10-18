Gözlem noktası nedir? Gözlem noktası ne demek?

Barış Pınarı Harekatı’na Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakatla 120 saatliğine ara verildi. TSK, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib’de gerginliği azaltılması amacıyla 12 gözlem noktası kurdu. Barış Pınarı Harekatı ile oluşturulacak güvenli bölge konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenli bölgede 12 yeni gözlem noktası kurmaya planladıklarını duyurdu. Peki gözlem noktası nedir? Gözlem noktası neden kuruluyor? Gözlem noktası ne işe yarıyor?

Gözlem noktası, Suriye’de ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla bölgede olan TSK, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için de uygun şartların sağlanmasına çabalıyor. 13 Ekim 2017'de 1 Numaralı, 23 Ekim 2017'de 2 Numaralı, 19 Kasım 2017 tarihinde ise 3 Numaralı Gözlem Noktasının tesis edildiği İdlib'te yeni gözlem noktalarının açılması için de faaliyetler sürüyor.

İdlib gözlem noktaları nerede?