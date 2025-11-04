Gözaltındaki kadına tecavüz skandalı! Sözde hakları savunucusu Batı yalakaları buna ne diyecek?

  • İSTANBUL
Dünya

Cinsel saldırı vakalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olan Fransa’da bu defa polisler, gözaltındaki bir kadına tecavüz etti. Gözaltındaki 26 yaşındaki kadına tecavüz eden iki polis çıkarıldıkları Bobigny Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Skandal olay, geçen çarşamba gecesi Bobigny adliyesinin nezarethanesinde meydana geldi. Kadın, ‘ebeveyn ihmali’ iddiasıyla savcılık önüne çıkarılmıştı. Paris Başsavcısı Laure Beccuau, şikâyetçinin beyanları ve dosyadaki delillerin tutuklama kararında etkili olduğunu açıkladı. Bir polis memurunun telefonunda dört saniyelik tecavüz görüntüsü de bulundu. Beccuau, “Bu unsurlar mağdurun iddialarını doğruluyor” dedi.

RIZA TARTIŞMASI

Nöbetçi iki polis, ilişkinin ‘rızaya dayalı’ olduğunu savundu ancak savcı, özgürlükten yoksunluk hâlinin ‘rızanın gerçekliğine dair ciddi sorular’ doğurduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise “Bu fiiller son derece ağır ve kabul edilemez” açıklamasını yaptı. Olay, Fransa’da cinsellikte rıza tartışmalarının sürdüğü bir dönemde yaşandı. Ulusal Meclis, bu hafta ‘rıza dışı her cinsel eylemi tecavüz’ sayan düzenlemeyi kabul etti. Destekçiler bunu ‘tecavüz kültüründen rıza kültürüne geçiş’ olarak niteliyor.

