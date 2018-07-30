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Gözaltına alınırken yaşamını yitiren Yusuf Topal'In cebinden çıkan belge yürek burktu

Giresu'nda, yatalak eşinin evde bakım hizmeti alması ve ilaçlarının temini için gittiği sağlık ocağında tartıştığı doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine gelen polislerin biber gazı sıkıp, ters kelepçe taktığı sırada kalp krizi geçirerek, yaşamını yitiren Yusuf Topal'ın cebinden çıkan belge yürek burktu.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:06
Gözaltına alınırken yaşamını yitiren Yusuf Topal'In cebinden çıkan belge yürek burktu

Giresun'da, 24 Temmuz Salı günü, Gemilerçekeği Mahallesi'nde yatalak Fatma Emine Topal'ın kronik hastalığı için kullandığı ilaçları bitince eşi Yusuf Topal, ilaçları yazdırmak ve evde bakım hizmeti kararının uygulanmasını sağlamak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti.

Doktor Ö.Y.'ye başvuran Yusuf Topal, eşi adına düzenlenen Sağlık Kurulu raporunu göstererek, ilaçları reçeteye yazdırmak istedi. Doktor Ö.Y. ise hastayı görmeden ilaçları yazamayacağını belirtti. Bunun üzerine Topal, 'evde bakım hizmeti' kararı olduğuna dair raporu göstererek, sağlık görevlilerinin eve gelmesini talep etti. Doktor Ö.Y. ile Yusuf Topal arasında, iddiaya göre, tartışma çıktı.


Tartışma sırasında doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine polis ekipleri, sağlık merkezine geldi. Polisler, Topal'ı gözaltına almak istedi. Yusuf Topal, direndiği polisler tarafından yaka paça polis aracına bindirilmek istendi. Ters kelepçe takılan ve biber gazı sıkılan Topal, bu sırada fenalaşarak, yere yığıldı. Polisler, yerde sürükleyerek, araca bindirdikleri Topal'ı Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yusuf Topal, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

CEBİNDEN YATALAK EŞİNİN RAPORU ÇIKTI

Yusuf Topal'ın otopsi yapılmak üzere götürüldüğü Giresun Adli Tıp Kurumu'ndaki eşyaları, ailesine teslim edildi. Yaşlı adamın cebinden, İstanbul Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yatalak eşi Fatma Emine Topal adına düzenlenen, evde sağlık hizmeti uygulandığına dair belge çıktı. Belgede, 10 yıldır yatağa bağımlı olduğu belirtilen hastanın 'serebral palsi' tanısıyla evde ziyaret edildiği ve 'Evde Sağlık Hizmetleri' kapsamında takibinin sürdürüldüğü bilgisi yer aldı. Yaşlı adamın, Topal ailesinin yüreğini burkan raporla başvurduğu Giresun 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'nde eşi için aynı hizmeti alabilmek amacıyla çaba harcadığı belirtildi.

AİLEYE ZİYARET

Öte yandan Giresun Vali Vekili Metin Maytalman, Vali Yardımcısı Recep Uzal, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ünal Özek Yusuf, Topal ailesinin evine ziyarette bulunup, 'başsağlığı' dileklerini iletti. Vali Vekili Maytalman, olaya karışanlar hakkında adli ve idari işlem yapıldığını, sorumluların açığa alındığını söyledi.

POLİS MÜFETTİŞLERİ GELİYOR

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen müfettişler ise yarın Giresun'a gelecek. Müfettişlerin, açığa alınan polislerin ifadelerini alacağı ve olayla ilgili rapor hazırlayacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:06
  1. İstanbul
  2. Giresun
  3. Yusuf Topal
  4. Gözaltında ölen yaşlı adam
  5. skandal
  6. Yatalak raporu

YORUM YAZ

  • DADAŞDADAŞ45 dk önce
    teşkilatta iyileri tenzih ederim. bunların ALLAH cezasını versin bu nasıl polislik bunlar pislik bunlara benim polisim diyemem.ALLAH o amcaya rahmet etsin.ailesine sabırlar.
  • Osman ÖzkanOsman Özkan16 dk önce
    o doktor ve polisler resmen elleri kana bulanmış canilerdir vede bunun affı yoktur elleri kanlı o katiller tutuklanmalı soruşturma ve araştırmalar öyle yapılmalıdır..çunku devletin vatandaşa hizmet için görevlendirdiği memurları ellerindeki kanun gucunu kullanarak var oluş sebeplerini katletmişlerdir.bu katiller tutuklanmazlarsa bu devlete ÖZELLİKLE GECESİNİ GÜNDUZUNE KATARAK CAN SİPERHANE HİZMET İÇİN KOŞTURAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN,a, karşı Birileri kamu görevlileri elleriyle dip dalğa oluşturuyorlar bu böyle biline
  • SezginSezgin21 dk önce
    82 yaşında ki bir insana zor kullanan bu 2 şahıs kesinlikle katildir,Ayrıca o doktor ve bu iki polis görünümlü katiller için adalet gereken cezayı vermelidir
  • TeomanTeoman17 dk önce
    Açığa alınması yeterli değildir. Özellikle aile sağlık ocağı doktoru böyle bir rapora karşılık ilaçları yamamış ve evde sağlık hizmetine gitmediğinden dolayı bir numaralı suçludur. Devlet kurumları keyfi uygulama yerleri olmamalıdır.Doktorun devletle ilişkisi tamamen kesilmelidir.
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