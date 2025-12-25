  • İSTANBUL
Gündem

Gözaltına alınan Sadettin Saran için Fenerbahçe'den yeni açıklama

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Gözaltına alınan Sadettin Saran için Fenerbahçe'den yeni açıklama

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Taşkaya, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan kulüp başkanı Sadettin Saran için yeni açıklama yaptı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Taşkaya, kulüp başkanı Sadettin Saran için yeni bir açıklama yaptı.

FB TV'de konuşan Gürhan Taşkaya, "Başkanımız İl Jandarma Komutanlığı'ndan sağlık kontrolü için yola çıktı. Daha sonra adliyeye geliyor olacak. Öncelikle adalete güvenimiz tam. Taraftarlarımız burada olması, hem başkanımız hem de yönetim için önemli. İtidalli olmaya devam edeceğiz. Adalete güveneceğiz, inancımız tam. Bu desteğin büyüyerek artmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

