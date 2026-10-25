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Biyografi Gözaltına alınan isim Gürol Sami Özer kimdir! Finans kariyerinden adliye koridorlarına uzanan yolculuk
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Gözaltına alınan isim Gürol Sami Özer kimdir! Finans kariyerinden adliye koridorlarına uzanan yolculuk

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Gözaltına alınan isim Gürol Sami Özer kimdir! Finans kariyerinden adliye koridorlarına uzanan yolculuk

Sermaye piyasalarına yönelik yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer’in kariyeri ve özgeçmişi merak konusu oldu. Finans ve bankacılık sektöründe uzun yıllardır üst düzey görevlerde bulunan Özer, dev soruşturmanın odağındaki isimlerden biri haline geldi.

Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer 1995 yılında Robert Kolej’den mezun olduktan sonra 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden lisans eğitimini tamamladı. Özer, 2008 yılında Bilgi Üniversitesi MBA programında yüksek lisansını tamamladı.

Çalışma hayatına 1999 yılında Körfezbank A.Ş.’de MT olarak başlayan Özer, 1999-2000 yılları arasında Körfezbank Hazine bölümünde uzman, 2001-2008 yılları arasında Calyon Bank Türk A.Ş.’de Hazine Kıdemli Uzmanı, Hazine Müdür Yardımcısı ve Hazine Direktörü ünvanlarında görev aldı.

2009 – 2014 yılları arasında Denizbank A.Ş.’de Trading ve Türev Araçlar Bölüm Müdürü olarak görevini sürdürdü.

2015 yılında Vakıf Emeklilik’te Fon Yönetimi ve Ekonomik Araştırmalar Bölüm Müdürü olarak başladığı görevine 2020’den bu yana Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik A.Ş. Fon Yönetimi & Ekonomik Araştırmalar Direktörü olarak devam etti.

Özer, 15 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla Hazine ve Emeklilik Operasyonları Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştı.

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