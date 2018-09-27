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Gözaltı morluklarına bu yöntemler ile veda edin

Gözaltı morluklarından doğal yöntemler ile kurtulabilirsiniz. İşte gözaltı morluklarından kurtulmak için yapmanız gerekenler...

27 Eylül 2018 Perşembe 19:04
Gözaltı morluklarına bu yöntemler ile veda edin

SALATALIK

Salatalıkla göz altı morluklarının görünümünü azaltmanız mümkün. Üstelik hazırlaması 1-2 dakikanızı alacaktır. Sulu bir salatalığı ince ince dilimleyin ve gözlerinizin üzerine koyun. 15 dakika kadar beklettikten sonra yüzünüzü yıkayabilirsiniz.

LİMON

Limon ve domates suyuyla hazırlayacağınız maske en etkili çözümlerden biridir. Eşit miktarda limon ve domates suyunu karıştırarak 1 hafta boyunca günde 2 kere gözaltlarına sürün.

ELMA SİRKESİ

Elma terapisi yaparak gözaltı morluklarınıza veda edin. Elmaları rendeledikten sonra suyunu sıkarak, içerisine bir tatlı kaşığı türk havesi koyun ve gazlı bez ile arasını sararak sorunlu olan gözaltı morluk bölgelerine uygulayın. Bu uygulamanın haftalık olarak 3 gün yapılması tavsiye edilmektedir.

PATATES DİLİMLERİ

Patates dilimlerini salatalık dilimleri gibi gözlerinizin üzerinde 15 dakika bekletmek zamanla gözaltı morluklarını hafifletemeye yardımcı olacaktır.

SALLAMA ÇAY POŞETLERİ

Soğuk sallama çay poşetleri hem gözlerinizin yorgunluğunu alır hem de morlukları hafifletir. Çay poşetlerini kullandıktan sonra soğumasını bekleyebilir veya soğuk suya batırarak kullanabilirsiniz.

SOĞUK SÜT

Soğuk süt, gözaltı morlukları için en pratik çözümlerden biri. Soğuk süte batırdığınız pamuk parçalarını gözlerinizin üzerine koyup 15-20 dakika kadar bekletin.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 19:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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