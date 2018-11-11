Göz yanmasına çay demleyin!

Göz yanması çeşitli hastalıklardan kaynaklı olarak ortaya çıkabileceği gibi birçok hastalığın belirtisi de olabilmektedir. Onun için gözün herhangi birinde ya da ikisinde birden hissedilen göz yanmaları ciddiye alınmalı..

Göz yanması şöyle birçok farklı sebebe dayanıyor olabilir.

Çok kirli hava

Sigara dumanına maruz kalma

Güneşte uzun süre bekleme

Havuz suyundaki klorla temas

Rüzgarlı günler

Toz

Saç spreyi

Saç boyası

Rimeller, farlar

Kirli havanın en büyük etkisi cildimiz ve gözlerimiz üzerindedir. Havadaki kimyasal maddeler biz fark etmesek de gözlerimiz üzerinde yoğun bir baskı oluşturur ve bu durum gözlerde yanmayla sonuçlanır.

Sigara dumanı özellikle hassas yapıya sahip gözlere olumsuz etki yapar.

Güneşin zararlı etkilerinin en çok hissedildiği organımız gözlerdir. Yanma hissinin yanında gözlerde kızarıklıkla kendini gösteren güneş etkisi önlem alınmaz ya da tedavi edilmezse görme kalitesini düşürür.

İLAÇLI HAVUZLAR

Matahmış gibi kimileri için yaz havuz keyfidir. Ancak havuzların ilaçlı ve sidikli suyunda bulunan klor ve bakteriler gözlerde hassasiyet oluşturur. Eğer biraz da gözlerde yatkınlık varsa enfeksiyon kaçınılmaz olur. Bu durumdan etkilenmemek pek kolay değildir.

Rüzgarlı günler gözlerde yanma sorununun başka bir çevresel faktörüdür. Havadaki polenlerin yanında yerden havalanarak uçuşan küçük tozlar, pislik zerrecikleri gözlerinize zarar verir.

Makyaj uğruna

Saç spreyi ya da saç boyası, rimeller, farlar tamamen kimyasal içerikli ürünlerdir. Bu ürünler başta göz olmak üzere cilt üzerinde de olumsuz etkilere sahiptir. Saç spreyi ya da saç boyasının gözünüzle teması halinde hemen gözlerinizi temiz olduğundan emin olduğunuz bol suyla yıkayın. Buna ek olarak açık havaya çıkarak gözlerinizin kapalı mekandaki havayla temasını önleyin.

DİĞER SEBEPLER

Göz nezlesi

Göz kuruluğu

Göz yorgunluğu (astenopi)

Bakteriyel enfeksiyonlar

Işık korkusu (fotofobi)

Göz nezlesinin tıp dilinde adı “konjonktivit”tir. Göz kapağının iç yüzeyi ile gözün beyaz kısmının bir bölümünü örten ince zarın iltihaplanması ya da enfeksiyon kapmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Göz nezlesi viral yolla bulaşabileceği gibi enfeksiyon kaynaklı da olabilir.

YAŞLANMAK.. YAŞLANMAK..

Bazı insanlarda gözyaşının azalması ya da gözyaşı kalitesinin düşmesiyle ortaya çıkan bir hastalık olan göz kuruluğu daha çok ileri yaşlarda karşımıza çıkar. Özellikle kadınlarda menopoz döneminde ciddi boyutlara ulaşır. Göz kuruluğu beraberinde gözde yanma durumunu doğurur. Uzun süre lens kullanımı ya da sürekli bilgisayar ekranına bakmak gibi nedenler de göz kuruluğuna sebep olabilir.

KARANLIKTAN KORKMA

Göz yorgunluğu adı üzerinde gözlerin yoğun biçimde kullanımına bağlı olarak yorulmasıdır. Az ışık ya da uzun süre bilgisayar ekranına bakmak gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Genellikle dinlenme sonucu bu yorgunluk giderilebilir.

Karanlıktan korkma oldukça yaygın bir korkuyken ışıktan korkmak çok bilinen bir fobi türü değildir. Bilinmemesine rağmen böyle bir fobi olduğu da gerçektir. Mesela kozmetik mağazaları ve kuyumcular sattıkları ürünü daha çekici göstermek için fazla ışık kullanır. İşte fotofobisi olan insanlar bu tip ortamlarda çok huzursuz olur. Fotofobik insanların gözleri fazla hassas olduğu için göz yanması sorununu sıkça yaşarlar.

Alerjik sebepler

Polenler

Küf mantarları

Hayvan kepeği

Parfümler

Kolonyalar

Göz yanmasının en yaygın sebepleri alerjik olanlarıdır. Özellikle sık tekrar eden ya da kronikleşen göz yanmalarında alerjik faktörler aranmasında fayda vardır. Alerjik kaynaklı göz yanmalarının ilk sebebi olarak karşımıza polenler çıkar. Mevsimlere bağlı artış gösteren polenlerin en etkili olduğu aylar bahar aylarıdır. Kimileri alerjik reaksiyonlara açıktır.

Siz onları görmezsiniz

Küf mantarları da göz yanmasının başka bir nedenidir. Havada bulunan sporların özellikle nemli ve besinli ortamlarda bir araya gelerek çoğalmasıyla oluşur. Binlerce mikroskobik canlının oluşturduğu küf mantarları çevredeki atık yiyecekleri çürüterek yok ettikleri için doğal döngüye katkı sağlar. Küf mantarları astım hastalarını etkilediği gibi kimilerinde göz yanmasına da sebep olur.

Günlük hayatta sıkça kullanılan parfümler, deodorantlar ve kolonyalar göz yanması gibi olumsuzluklar yaşanmasına da zemin hazırlar.

Bilgisayar kullanımını azaltmak sayesinde göz yanması sorununu hafifletebilirsiniz.

Göz yanması tedavisinde soğuk kompres uygulamak her zaman etkili bir yöntemdir.

Soğuk çay poşetleriyle gözünüzü dinlendirerek göz yanması sorununu çözebilirsiniz. Çay banyosu sadece göz yanması durumunda değil aynı zamanda göz yorgunluğu, göz kızarıklığında da etkili bir yöntemdir. Demlediğiniz çayı oda sıcaklığına getirin, daha sonra bir pamuk yardımıyla gözünüzü kapatarak 5 dakika masaj yapın.

Eğer göz nezlesi rahatsızlığınız varsa bu rahatsızlık göz yanması sorununu da beraberinde getirir. Göz nezlesi enfeksiyon kaynaklıdır ve 10 gün kadar devam eder. Bu süre içinde hasta olmayan göze dokunmamaya gayret edin, ellerinizi sık sık yıkayın ve yüzünüzü havluyla kurulamayın. Bunun yerine tek kullanımlık kağıt havlular tercih edin.