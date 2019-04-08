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Göz tansiyonu nasıl olur? Göz tansiyonu nasıl anlaşılır belirtisi nedir?

Allah insanı en güzel bir şekilde yaratmış. Her uzvun kendine has ve kusursuz bir görevi var. İnsan vücudundaki bir uzvun hasar görmesi nedeniyle insan özürlü olur. Göz de yüce yaratıcımız olan Allah’ın bizlere verdiği sayısız nimetlerin başında gelmekte. Dünyadaki her şeyi gözümüzle görünüz onun için göz dünyaya açılan kapıdır.Göz sağlığı her şeyden önce gelir. Göz tansiyonu adıyla da bilinen glokom, göz sinirini tutan yaygın ve ilerleyici bir göz hastalığıdır. Genel olarak göz içindeki sıvı basıncının görmeyi sağlayan göz sinirine zarar verebilecek düzeyde olmasıyla ortaya çıkar. Peki Göz tansiyonu nasıl olur? Göz tansiyonu nasıl anlaşılır belirtisi nedir?

08 Nisan 2019 Pazartesi 18:56
Göz tansiyonu nasıl olur? Göz tansiyonu nasıl anlaşılır belirtisi nedir?

Allah insanı en güzel bir şekilde yaratmış. Her uzvun kendine has ve kusursuz bir görevi var. İnsan vücudundaki bir uzvun hasar görmesi nedeniyle insan özürlü olur. Göz de yüce yaratıcımız olan Allah’ın bizlere verdiği sayısız nimetlerin başında gelmekte. Dünyadaki her şeyi gözümüzle görünüz onun için göz dünyaya açılan kapıdır.Göz sağlığı her şeyden önce gelir. Göz tansiyonu adıyla da bilinen glokom, göz sinirini tutan yaygın ve ilerleyici bir göz hastalığıdır. Genel olarak göz içindeki sıvı basıncının görmeyi sağlayan göz sinirine zarar verebilecek düzeyde olmasıyla ortaya çıkar. Peki Göz tansiyonu nasıl olur? Göz tansiyonu nasıl anlaşılır belirtisi nedir?

Tedavi edilmezse total görme kaybına yol açabilir.Glokom’un en önemli özelliği sinsi seyirli olması ve hemen hiçbir belirti vermeden yavaş yavaş çevreden merkeze doğru görme kaybı yaratabilmesidir. Bazı hastalarda baş ağrısı, çevrede bazı bölgeleri görememe ve göz önünde renkli ışık haleleri görme gibi bazı belirtilerin erken dönemde farkedilebilmesine karşın çoğu hastada belirgin görme kaybı yaratıncaya kadar hastalığın varlığı anlaşılamaz.

Göz tansiyonun zararları

Glokom, diğer adıyla göz tansiyonu, göz içi basıncının yükselmesi ile ortaya çıkan, tedavi edilemediğinde körlükle sonuçlanan bir göz hastalığıdır. Halk dilinde Karasu hastalığı olarak da bilinir. Gözün içinde ön tarafta, dokuları beslemek için dolaşan bir sıvı bulunmaktadır. Bu sıvı göz içinde üretilir. Başka bir grup kanaldan da göz dışına atılır. Bazı gözlerde bu sıvı kanallardaki tıkanıklık nedeniyle dışarı atılamaz ve göz içi basıncı yükselir. Göz merceğin arkasındaki berrak jöle (vitröz mizah) ve iris ve kornea arasındaki öndeki berrak sıvı (sulu mizah) ile doldurulmuş kapalı bir topdur. Sulu mizah irisin hemen arkasında yaratılmıştır ve gözün ön kısmı boyunca kornea ile birleştiği irisin önünde akmadan önce sürekli dolaşımdadır. Bu sıvı gözün bir balonun içindeki hava gibi "şişirilmiş" kalmasına yardımcı olur.

Göz tansiyonunun belirtileri neler?

Sabah kişi uyandığında baş ağrısı ile uyanması

Zaman zaman görmede bulanıklık oluşması

Bilgisayar karşısında özellikle karanlık yerlerde göz ağrısı

Akşamleyin ışıklara bakıldığında halka oluşması

Göz kanaması

Kızarıklık

Mide bulantısı, kusma

Işığa bakamama

Ani görme kaybı

Göz tansiyonu tedavisi

Tedavide amaç hastanın görmesini ömür boyu korumaktır. Glokom tedavisi ilaç, lazer tedavisi ve cerrahi tedavi olmak üzere 3 çeşittir. Tedaviye genellikle ilaçla başlanır, harabiyetin devam etmesi halinde lazer veya cerrahi tedavi uygulanır. Hangi tedavinin uygulanacağı hastanın durumuna göre değişir.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 18:56
  1. Göz tansiyonunun belirtileri neler?
  2. göz tansiyonu tedavisi bitkisel
  3. göz tansiyonu tedavi edilmezse ne olur
  4. göz tansiyonu nasıl düşürülür
  5. göz tansiyonu değerleri
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  7. göz tansiyonu geçer mi
  8. göz tansiyonu tedavisi nasıl olur
  9. göz tansiyonu lazer tedavisi

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