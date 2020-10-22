Göz sulanmasına ne sebep olur? Göz sulanması nasıl tedavi edilir?

Gözyaşları normal olarak gözyaşı kanallarınızdan boşaltılır ve sonra buharlaşır. Çok fazla gözyaşı ürettiğinizde gözyaşı kanallarınızı boğar ve sulu gözler ortaya çıkar. Gözyaşlarınız; doğru su, tuz ve yağ dengesini sahip değilse gözleriniz çok kuru olabilir. Böylelikle meydana gelen tahriş, gözyaşı kanallarınızdan dışarı akan gözyaşlarının aşırı üretilmesine neden olur. Gözlerinizde olması gerektiği kadar yağ bulunmadığından döngüyü devam ettiren bol miktarda gözyaşı üretmeye devam edersiniz.

Gülerken, öksürürken, kusarken, güçlü tat duyumları yaşarken veya esnerken kısa süreli gözyaşı üretmek yaygındır. Sulu gözler için en yaygın nedenlerden biri kuru göz sendromu olabilir. Gözleriniz yağlanmadığından dolayı sürekli olarak bol miktarda gözyaşı üretiyor olabilirsiniz.

Göz sulanması tedavisi nasıl yapılır?

Çoğu göz sulanması olgusu sağlık kuruluşlarına başvurmayı gerektirecek boyutlara ulaşmaz ve göz temizliğine dikkat edilerek kısa bir süre içerisinde iyileştirilebilir. Bu sorunu yaşayan kişilerin birçoğu göz sulanması nasıl geçer ve tedavisi nasıldır gibi soruların yanıtını aramaktadır. Kendiliğinden iyileşmeyen göz sulanması olgularında muayene ile sulanmaya neden olan sağlık sorunu kolaylıkla teşhis edilebilir ve tedavi planı buna göre gerçekleştirilir. Göz kuruluğu sorunu olan kişilerde düzenli olarak suni gözyaşı kullanımı önerilebilir. Bu sayede gözlerdeki kuruma sorunu ortadan kalkacağından gün içerisinde gözden yaş gelmesi sorunu ortadan kalkacaktır. Kuruluğun yanı sıra gözde veya göz kapaklarında herhangi bir enfeksiyonun tespit edilmesi halinde hekim tarafından göz damlaları, oral antibiyotikler ve antibiyotik içerikli merhemler reçetelendirilebilir. Göz kanallarında tıkanıklık söz konusu olduğu durumlarda tıkanmaya neden olan etkene yönelik bir tedavi planı yapılır. Nadir de olsa gözyaşı drenaj kanallarının onarımı veya yeni bir kanalın oluşturulması gibi amaçlarla dakriyosistorinostomi ve benzeri cerrahi operasyonlar gerekebilmektedir. Bunun haricinde önerilen ilaçların kullanımına ek olarak kişilerin günde birkaç kez göze ıslak havlu veya pamuk yardımıyla sıcak kompres uygulaması tıkanmış gözyaşı kanallarının açılmasına yardımcı olur. Alerjinin söz konusu olduğu durumlarda antihistaminik içerikli ilaç ve göz damlaları önerilebilir. Bunun yanı sıra alerjiye neden olan etkenlerin belirlenebilmesi ve bunlardan uzak durulabilmesi amacıyla alerji testleri de uygulanabilir.