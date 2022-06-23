Göz seğirmesi neden olur? Sol göz kapağı seğirmesi neden olur, nasıl geçer?

Sol göz seğirmesi (blefarospazm) uykusuzluktan magnezyum eksikliğine kadar pek çok nedenden kaynaklanabiliyor. Ayrıca egzersiz sonrası, göz yorgunluğu yaşadığınızda, uzun süre kafein ve sigara tüketildiğinde de görülebiliyor. İşte sol göz kapağı seğirmesinin diğer nedenleri...

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hayrullah Karaağaç, "Göz numaramız arttığında gözlerimizi kısarak bakma eğiliminde oluruz, bu da kaslarda yorgunluk yapıp seğirmeye neden olabilir. Göz seğirmesinin tedavisi sebebe yöneliktir. İlerleyip kronikleştiğinde 'blefarospazm' denilen istemsiz kapak kapanmasına dönüşebilir. Gözlük takmak, gözlük numarasını değiştirmek, kuruluk damlası kullanmak, bazen yüz kasları eşlik ediyorsa botoks enjeksiyonu gibi çözümler tedavide uygulanabilir. Göz seğirmelerinin kronikleştiği (sürekli hale geldiği) vakalar 'iyi huylu blefarospazm' olarak adlandırılır. İyi huylu esansiyel blefarospazm göz kapaklarının kısmen veya tamamen kapanmasıyla sonuçlanan sürekli, istemsiz kasılmaları içerir. İyi huylu esansiyel blefarospazmı olan hastalar, önemli fonksiyonel bozukluklara sahip olabilir ve durum uzun süreli tedavi gerektirebilir" ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Hayrullah Karaağaç, "Göz seğirmesinin kesin sebebi bilinmese de yapılan birçok araştırma yorgunluğun, stresin, göz yorgunluğunun, uzun süre bilgisayar ekranı kullanmanın, sigara kullanımı ve aşırı kafein tüketiminin göz seğirmesini tetikleyebileceğini göstermektedir" diyor.

1- D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

D vitamini yetersizliği kalsiyum emilimini azaltarak sol gözde seğirmeye yol açabilir. Göz seğirmenizin nedeni D vitamini eksikliği ise doktorun verdiği D vitamini ilacını kullanmalı ve balık, balık yağı, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar tüketmelisiniz.

2- B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

B12 vitamini eksikliği de sol gözde seğirmenin nedenlerindendir. B12 ilaçları kullanarak veya balık, kuzu ve dana eti gibi B12 açısından zengin gıdaları tüketerek bu eksikliğinizi giderebilirsiniz.

3- GÖZ KAPAĞI VE KORNEA İLTİHABI

Bu duruma blefarit (göz kapağı iltihabı) adı verilir. Bakterilerin aşırı çoğalması, göz kapağının yağ bezlerince tıkanması ve alerji gibi sorunlar blefarite neden olabilir. Blefarit de gözde seğirmeye yol açan faktörlerdendir. Göz kapağı iltihabını önlemek için elinizi gözünüze değdirmeden önce ellerinizi yıkayın. Göz makyajınızı çıkarmadan uyumayın.

4- STRES

Herkesin bedeni strese farklı tepki verir. Sol göz seğirmesi de vücudun strese verdiği tepkilerdendir. Stres, bilgisayara uzun süre bakmak veya kitap okumak gibi göz yorgunluğuyla alakalıysa sol göz seğirmesi ile daha sık karşılaşırsınız. Stresten uzak durarak, stres kaynaklı göz seğirmesinden kurtulabilirsiniz.

5- YORGUNLUK

Uykusuzluk ve yorgunluk da sol gözde seğirmeye yol açabilir. Uykunuzu iyi alıp yorucu işlerden uzak durarak göz seğirmesini önleyebilirsiniz.

6- KAFEİN VE ALKOL

Aşırı kafein ve alkol alımı sol göz seğirmesini tetikleyebiliyor. Çaresi ise alkolden uzak durmak, kafein tüketimini sınırlandırmak.

7- SİGARA İÇMEK

Özellikle de sol göz merceği ve retina hücrelerini etkileyen sigara, göz seğirmesine de yol açabilir.

8- MAGNEZYUM DENGESİZLİĞİ

Magnezyum dengesizliği su kaybından kaynaklanabilir ve göz seğirmesi dâhil çeşitli spazmlarına yol açabilir.

9- ALERJİ

Toz, polen gibi alerjiler de sol gözde seğirme yapabilir. Gözlerin ovulması histamin üretir ve bu sol göz kapağının seğirmesine yol açar.

HİSTAMİN NEDİR?

Bağışıklık sisteminin ve midenin düzgün çalışmasını sağlayan histamin, organik bir nitrojen bileşenidir ve doğal bir amino asit olan histidinden türer. Aynı zamanda nörotransmitter yapıya sahip olan madde, beyin hücrelerinin iletişiminde önemli rol oynar.

Vücuda giren herhangi bir patojen mikroorganizmaya karşı cevap oluşturan bazofiller ve mast hücreleri, bu cevap esnasında histamin üretir. Histamin kılcal kan damarlarını daha geçirgen bir hale getirerek beyaz kan hücrelerinin daha hızlı hareket etmesini sağlar ve enfeksiyonlara karşı mücadeleyi destekler.

Hapşırırken göz seğirmesi

Hapşırmanın Zararları Hapşırırken oluşan yüksek basınç Göz damarlarını çatlatabilir. Hapşırırken oluşan yüksek basınç kulak zarlarına hasar verebilir.

Göz seğirmesi için hangi doktora gidilir?

Birkaç haftadan uzun süren göz seğirmeleri için hastanelerin göz sağlığı ve hastalıkları bölümüne başvurulmalıdır.

Göz Seğirmesi Ne Anlama Gelir?

Göz kapağındaki istemsiz kasılmalar: Göz seyirmesi dini olarak bir takım yanlış inançlara konu edilmesi hatalı olarak yorumlansa da batıl inançlara sahip bazı kişiler tarafından göz seyirmesi anlamı ile ilgili bazı görüşler ileri sürülmüştür.

Bunlar genellikle çok eski devirlerden gelen inançlardır ve göz seyirmesi neye işaret diye sorulduğunda şöyle sıralanabilirler:

Gözün dışının seyirmesi: Sağ gözde ise kötülemeye işarettir, sol göz seyirmesi ziynete yorulur.

Göz bebeğinin seyirmesi: Sağ gözde sıkıntı, solda ise sevinç olarak yorumlanır.

Göz kuyruğunun seyirmesi: Sağda sevinç, solda mal anlamlarına gelir.

Göz altının seyirmesi: Sağda iyiliğe, solda mevkiye işarettir.

Göz seyirmesi Marifetname adlı kitapta da görülebileceği gibi buna paralel şekillerde anlamlandırılmıştır.

Ayrıca halk arasında bununla ilgili “sağ göz sağlığa, sol göz varlığa” diye de bir söyleyiş vardır.

Göz seyirmesi batıl inanç ile açıklanabilecek bir durum değildir ve sağlıkla ilgili ciddi sorunlara işaret edebileceğinden ihmal edilmemelidir.

Sol göz seğirmesi hangi hastalığın belirtisidir?

Uzmanlara göre; gözünüzdeki seğirme miyop, gizli astigmat veya hipermetropun gizli habercisi. Göz seğirmeleri sıklıkla devam ediyorsa ve uzun süre seğiriyorsa ciddi göz hastalıklarının sebebi olabilir.

Sol göz seğirmesi nasıl geçer?

İyi huylu göz seğirmesi genel olarak gözlerin dinlendirilmesi ile kolaylıkla geçebilmektedir. Göz seğirmesi ortalama olarak birkaç gün içinde kendiliğinden geçmektedir. Lakin yeterli dinlendirmeye rağmen geçmeyen ve bir haftadan uzun süren göz seğirmesinin yaşanması durumunda kişinin bir göz doktoruna gitmesi elzemdir.