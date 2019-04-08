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Göz kuruluğu neden olur? Göz kuruluğu nasıl geçer

Kuru göz, gözyaşının yetersizliği durumudur. Kişide, gözün rahat etmesini sağlayacak ölçüde gözyaşı salgısı olmamaktadır veya gözyaşının yeterli salgısı olmasına rağmen gözyaşında kalite bozukluğu vardır. Kuru göz tedavisi için öncelikle altta yatan sebep aydınlatılmaya çalışılır. Peki göz kuruluğu neden olur? Göz kuruluğu nasıl geçer? Göz kuruluğu olanlar nelere dikkat etmeli?

08 Nisan 2019 Pazartesi 18:42
Göz kuruluğu neden olur? Göz kuruluğu nasıl geçer

Kuru göz, gözyaşının yetersizliği durumudur. Kişide, gözün rahat etmesini sağlayacak ölçüde gözyaşı salgısı olmamaktadır veya gözyaşının yeterli salgısı olmasına rağmen gözyaşında kalite bozukluğu vardır. Kuru göz tedavisi için öncelikle altta yatan sebep aydınlatılmaya çalışılır. Peki göz kuruluğu neden olur? Göz kuruluğu nasıl geçer? Göz kuruluğu olanlar nelere dikkat etmeli

Gözyaşı tabakasında bulunan; mukus tabaka, ortada sulu (aköz) tabaka ve en dışta yağlı (lipid) tabakanın herhangi birinin eksikliği veya bozukluğu, kuru göz şikayetlerine neden olur.

Göz kuruluğu neden olur, göz kuruluğu belirtileri şunlardır:

- Göz içinde ve çevresinde mukus iplikleri(yapışkan bir akıntı)

- Gözlerde meydana gelen kızarıklık ve aşırı göz yanması hissi

- Lens kullanırken batma hissi

- Kaşınma hissi, aşırı duyarlılık ve bulanık görme hissi

- Gözde batma hissi ve aşırı derecede karıncalanma 

- Göze cisim kaçmış gibi bir his vermesi

- Kronikleşen göz yorgunluğu gibi faktörler, göz kuruluğunun en önemli belirtileri arasında yer almaktadır.

Göz kuruluğu kimlerde görülür?

Son yıllarda görülme sıklığı giderek artan göz kuruluğu hastalığı sıklıkla ileri yaşta ve menopoz sonrası kadınlarda çok daha sık görülmektedir. Bunun yanı sıra;

- Uzun süre kontakt lens kullanan,

- Akne tedavisi alan,

- Tansiyon düşürücü, anti-alerjik, anti-depresan ilaçlar, uyku ilaçları kullanan,

- Gözlükten kurtulmak için LASİK ameliyatı olan,

- Hormon replasman tedavisi alan,

- Kemoterapi tedavisi gören kişilerde kuru göz görülebilir.

Toplumda kuru göz görülme oranı %40’lara kadar yükselebilmektedir. Kuru göz hastalığı görsel fonksiyonu, günlük aktiviteleri, sosyal ve fiziksel faaliyetleri, iş yerindeki verimliliği ve hayat kalitesini ciddi anlamda bozmaktadır.

Kuru göz hastalarının şikayetleri nelerdir?

Kuru göz hastaları;

- Akşama doğru bulanık görme,

- Gözlerde yanma,

- Gözlerde batma,

- Gözlerde yabancı cisim hissi, kuruluk hissi, kızarıklık,

- Rüzgarda rahatsızlık,

- Kontakt lens takamama gibi şikayetler ile doktora başvururlar.

Bu hastalar, zaman zaman aşırı kuruluğa bağlı refleks sulanmadan da şikayet edebilir.

Kuru göz hastalığına nasıl tanı konulur?

Kuru göz hastalığının tanısı göz hekimleri tarafından yapılan rutin muayene ve ilave bir kaç basit test (Schirmer, göz yaşı kırılma zamanı gibi) ile kolayca konulabilmektedir.

Göz kuruluğu tedavi edilebilir mi?

Kuru göz tedavisi için öncelikle altta yatan sebep aydınlatılmaya çalışılır. Göz yaşı eksikliğini gideren ve göz yüzeyini nemli tutmaya yarayan çok sayıda suni göz yaşı ve jel mevcuttur. Bu preparatlar hastalığının şiddetine göre değişen sıklıkta kullanabilirler. Hastanın mevcut göz yaşının da korunması önemlidir. Bunun için oda nemlendiricileri, gözlük kenarlarının kapatılması gibi önlemler alınır.

Ciddi olgularda göz yaşı kanalları tıkaçlar ile geçici veya kalıcı olarak kapatılabilir. Omega-3/6 gibi ağızdan alınan besin takviyeleri de göz yaşı salgısını arttırıcı etki göstermektedir. Tüm bunlara ilaveten immün düzenleyici olan siklosporin damla doktor kontrolünde tedaviye eklenebilir.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 18:42
  1. göz kuruluğu nasıl anlaşılır
  2. göz kuruluğu için damla isimleri
  3. göz kuruluğu tedavisinde son gelişmeler
  4. göz kuruluğuna zeytinyağı
  5. göz kuruluğu geçen varmı
  6. göz kuruluğu tedavi edilmezse ne olur
  7. göz kuruluğu olanlar nelere dikkat etmeli
  8. Kuru göz hastalarının şikayetleri nelerdir?
  9. Göz kuruluğu tedavi edilebilir mi?
  10. göz kuruluğu neden olur

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