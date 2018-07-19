Göz kuruluğu nasıl tedavi edilir?

Eğer kişi bütün hayatını bu ortamlarda geçiriyor ve hayatını bu ortamlarda kazanıyorsa suni gözyaşı kullanarak kendisini rahatlatabilir. Tabii ki suni gözyaşı kullanımı doktor tavsiyesi sonrasında kullanılmalıdır.

Suni gözyaşı göz yüzeyinin kayganlaşmasına ve gözyaşının takviye edilmesine imkan verir. Bu şekilde de kişi biraz olsun rahatlamış olur.

Göz kuruluğunun tedavisinin hangi yollarla olabileceğini madde madde belirtelim;

Yaşam şekli değiştirilerek gözyaşı korunabilir.

Hastalara en çok vakti geçirdikleri mekanların neminin arttırılması tavsiye edilir. Sigara dumanından uzak durmaları söylenir. Bunun yanında ağır vakalar için buharlaşmayı önleyici gözlük önerilir.

Suni Gözyaşı Takviyesi ile göz kuruluğunun verdiği rahatsızlık azaltılır.

Gözyaşı üretimini sağlayan ilaçların kullanılması. Bu ilaçlar özellikleri itibari ile doğal gözyaşı üretimine yardımcı olurlar.

CERRAHİ MÜDAHALE:

İlerlemiş vakalarda cerrahi müdahale ile gözyaşının yüzeyde kalması sağlanabilir. Bunun sağlanabilmesi için cerrahi yöntem ile göz kanallarına tıkaç yerleştirilir.

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