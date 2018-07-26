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Göz kararması neden olur?

Göz kararması genelde çok büyük rahatsızlıkların belirtileri olarak görünmezler. Günün stresinden dolayı yaşadığımız hastalıklardan oluşabilecek göz kararmasının belli başlı nedenleri bulunmaktadır.

26 Temmuz 2018 Perşembe 10:10
Göz kararması neden olur?

GÖZ KARARMASININ NEDENLERİ:

Tansiyon düşmesi veya yükselmesi

Kan şekerinizin düşmesi

Kadınların özel günleri

Kansızlık

Vücuttaki su kaybı

Tiroit hastalıkları

Gözlerinizde oluşan hastalıklardan dolayı olabilir.

Göz kararması çok önemli gözükmese de çok sık görülmesi halinde mutlaka bir dahiliye ve nöroloji doktoruna görünmenizde fayda vardır.

Kimi zaman göz kararmalarınıza baş dönmesi de eşlik edebilir.

BUNUN BAŞLICA NEDENLERİ;

Migren ağrıları

Sinüzit ağrıları

Kalp ve damar hastalıkları olabilir.

Her hastalıkta olduğu gibi baş dönmesi de geçici bir durumdur ve tedavisi mümkündür. İlk başta kendinizi bilip ona göre tedbirler almalı ve kendinize dikkat etmelisiniz.

Aç ve uykusuz kalmamaya özen göstermelisiniz. Çok tuzlu besinler yemeyerek tiroitten oluşan göz kararmanızın önüne geçmiş olursunuz. Su tüketimine de dikkat etmelisiniz. Az su tüketimi sadece göz karamasının değil bir çok hastalığın habercisi olabilir.

Gözleriniz kararmaya başladığında yapabilceğiniz en güzel şey 3-4 dakika kadar gözlerinizi kapatıp yatmaktır. Böylece bir müddet sonra kendinize gelecek ve rahatsızlığınız doğrultusunda önlem alarak göz kararmanızın önüne geçebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 10:10
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